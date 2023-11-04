تكنولوجيا: رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 تدعم Galaxy S24 Ultra بتردد 3.4 GHz في النواة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy، ولقد كُشِف عن دعم النواة الرئيسية في هذا النموذج من المعالج تردد 3.4 GHz.

ينطلق هاتف Galaxy S24 Ultra للأسواق العلمية برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy فقط، بينما تقدم سامسونج بعض من هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus برقاقة Exynos 2400 أيضاً.

ولقد رصد هاتف Galaxy S24 Ultra بنموذج رقم SM-S928U في منصة Geekbench مع رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy، ولقد سجلت النواة الرئيسية في الرقاقة سرعة 3.4 GHz، بينما سجلت 3 أنوية سرعة 3.15 GHz، وسجلت اثنان من الأنوية سرعة 2.96 GHz، واثنان من الأنوية بسرعة 2.27 GHz.

ولقد رصد هاتف Galaxy S24 Ultra في منصة Geekbench بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، ومن المتوقع أن ينطلق بواجهة One UI 6.1.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 تأتي غالباً بتردد 3.2 GHz في النواة الرئيسية، لذا فإن النموذج المخصص لهواتف Galaxy يأتي بتعزيز خاص في النواة الرئيسية.

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