تكنولوجيا: تسريبات 3C تكشف عن دعم OnePlus 12 لتقنية الشحن السريع بقدرة 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف OnePlus 12 في قاعدة بيانات 3C في الصين مؤخراً بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W إستعداداً للإعلان المرتقب.

سجل هاتف OnePlus 12 في منصة 3C مع اثنان من محولات الطاقة بنماذج رقم VCBAHBCH وVCBAOBCH حيث يدعم المحولين 11V/9.1A أي بقدرة تصل إلى 100W، وهي نفس قدرة الشحن التي قدمت لهاتف OnePlus 11.

من جانب أخر كانت وان بلس قد أكدت على دعم هاتف OnePlus 12 القادم برقاقة معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد رصد هاتف OnePlus 12 في منصة AnTuTu مؤخراً، حيث سجل نتائج تصل إلى 2110808 نقطة، بينما ظهر نموذج الهاتف الخاص بالأسواق العالمية في منصة IMDA.

يذكر أن سوني تتعاون مع وان بلس لدعم هاتف OnePlus 12 بمستشعر الشركة الجديد Lytia المميز بتقنية تكديس طبقات ثنائية، ولقد شاركت وان بلس بعض نماذج صور لكاميرة هاتف OnePlus 12 والتي تكشف عن آداء كاميرة الهاتف.

كما أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف OnePlus 12 يأتي بشاشة بتصميم منحني تدعم جودة عرض 2K، كما تتضمن الشاشة ماسح ضوئي لإستشعار البصمة.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5400 mAh، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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