تكنولوجيا: سامسونج تخطط لعقد حدث Galaxy S24 Unpacked في 17من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لعقد حدث Galaxy S24 Unpacked الذي ينطلق في بداية العام المقبل في 17 من شهر يناير.

تستمر سلسلة Galaxy S24 في جذب الأضواء في ترقب لإنطلاق الإصدارات الجديدة بشكل رسمي للأسواق، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24.

وجاءت التسريبات الأخيرة عبر منفذ “Biz SBS” في كوريا، والتي كُشِف فيها عن موعد الإعلان عن هواتف Galaxy S24 في 17 من يناير في سوق الولايات المتحدة، بينما أشار تقرير سابق من “Ice Universe” إلى أن سامسونج ستقدم الإصدارات الجديدة في 18 من يناير في سوق الصين.

ويؤكد التقرير على أن سامسونج تسعى لتعزيز الإيرادات بالإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S24، بشكل خاص بعد تراجع إيرادات الشركة من شحنات أشباه الموصلات.

من جانب أخر تستعد سامسونج لإطلاق Galaxy S23 FE في حدث يعقد في الأول من ديسمبر، على أن يتوفر هذا الإصدار بسعر 570 يورو.

المصدر

اعلان





