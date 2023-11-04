تكنولوجيا: تقرير أبل للربع الرابع يُظهر مبيعات قوية لهواتف آيفون وإيرادات خدمات عالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شركة آبل نتائجها المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر بإجمالي إيرادات بلغت 89.5 مليار دولار وأرباحًا بقيمة 22.9 مليار دولار.

وانخفضت أرقام الإيرادات بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 10% على أساس سنوي.

ساهم أحدث جيل من أجهزة آيفون بمبلغ 43.8 مليار دولار في صافي المبيعات أو ما يقرب من 49٪ من إجمالي إيرادات الشركة الفصلية، في حين وصل قطاع الخدمات الذي يشمل أمثال Apple Music وTV + وiCloud إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قدره 22.3 مليار دولار في الإيرادات.

ويكشف البحث في بقية النظام البيئي لمنتجات أبل عن انخفاض في صافي مبيعات أجهزة Mac وأجهزة iPad والأجهزة القابلة للارتداء، حيث شهدت أجهزة Mac انخفاضًا بنسبة 51% في المبيعات.

وظلت الأمريكتان أقوى سوق لشركة أبل حيث بلغ صافي مبيعاتها 40.1 مليار دولار، تليها أوروبا (22.5 مليار دولار) والصين (15.1 مليار دولار).

وبالتطلع إلى المستقبل، تتوخى شركة أبل الحذر بشأن مشكلات سلسلة التوريد المحتملة التي قد تؤخر تسليم هواتفها الرائدة iPhone 15 Pro وPro Max، على الرغم من أن تيم كوك واثق من أن شركة أبل “ستصل إلى توازن العرض والطلب“.

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