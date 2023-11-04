شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح ميزة جديدة لإضافة كلمات الأغانى إلى مقاطع الـ"Reels" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة إنستجرام ميزة تتيح للمستخدمين إضافة كلمات الأغاني إلى Reels الخاصة بها، تمامًا كما هو الحال في Instagram Stories، ويأتي ذلك بعد أن قيل إن Instagram يختبر بعض الميزات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد ركزت بعض هذه الميزات على تجديد كيفية عرض خلاصاتنا، وكان بعضها يتعلق بالنشر التعاوني، ومع ذلك فإن ميزة كلمات الأغاني الجديدة التي تم تقديمها في Instagram Reels هي ميزة مألوفة للمستخدمين منذ أن أصبحت متاحة في Instagram Stories منذ فترة، وفقًا لتقرير gadgets 30 .

وأعلن رئيس انستجرام آدم موسيري عن التحديث على قناة البث الخاصة به، وقال إن الفريق لاحظ أن المستخدمين غالبًا ما يضيفون كلمات الأغاني يدويًا إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وأعرب في الإعلان عن أمله في أن تساعد هذه الميزة المستخدمين وتسهل عليهم التعبير عن أنفسهم ، وأضاف أيضًا أن الشركة تعمل حاليًا على المزيد من الميزات لـ Reels.

وأثناء تحرير Instagram Reel، إذا كنت تريد إضافة كلمات أغنية إلى الفيديو، فيجب عليك الضغط على أيقونة الموسيقى أولاً ثم تحديد أغنية ، وبمجرد تحديد الأغنية (التي تريد إضافة كلماتها)، يمكنك التمرير إلى اليسار لإضافة كلمات الأغاني.

ويعمل هذا بشكل أو بآخر مثل ميزة الموسيقى في Instagram Stories، والتي أتاحت لنا إضافة كلمات الأغاني (إذا كانت متوفرة) إلى القصص لفترة من الوقت الآن، وصرح موسيري مؤخرًا أن Instagram يختبر ميزة تتيح للمستخدمين دعوة الأصدقاء للمساهمة في منشوراتهم على الموجز، مما يؤدي إلى منشورات دائرية تعاونية بمجرد تمديد الدعوة، وسيتمكن المستخدم المعني من رؤية خيار "إضافة إلى النشر" لإضافة المزيد من الصور.

وقد يتمكن الأشخاص قريبًا أيضًا من رؤية المشاركات من الأشخاص الذين تم التحقق منهم فقط وفقًا لبيان آخر للشركة، ومن أجل تحسين الميزة، ادعى Instagram أنه يختبرها بشكل نشط ويطلب من المستخدمين إدخال البيانات.

وهناك ثلاثة خيارات متاحة موجز من المتابعة، وواحد من المفضلة، وآخر من مستخدمي Meta الذين تم التحقق منهم، وقد يساعد هذا الشركات والمبدعين على أن يصبحوا أكثر وضوحًا.