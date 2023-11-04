تكنولوجيا: ظهور نتيجة AnTuTu لهاتف iQOO 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر الاعلان عن هاتفي iQOO 12 و iQOO 12 Pro رسميًا في الصين في 7 نوفمبر، بعد أسابيع من الإعلانات التشويقية والتسريبات.

وقبل هذا الحدث، تمكن أحد مستخدمي Weibo من وضع أيديهم على الإصدار الأولي لـ iQOO 12 Pro، وذلك وفقًا لمنشور Weibo.

وقم تم اختبار الهاتف على قاعدة بيانات AnTuTu، وكشفت النتيجة عن إجمالي 2169893 نقطة إلى حد كبير مع عمليات تشغيل AnTuTu المسربة التي رأيناها حتى الآن للهواتف الذكية الأخرى التي سيتم تشغيلها بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 التي أعلنت عنها شركة كوالكوم مؤخرًا.

وسجل الهاتف 450560 نقطة في اختبار وحدة المعالجة المركزية، و873661 نقطة في اختبار GPU، و513782 نقطة في اختبار الذاكرة، و331890 نقطة في اختبار UX.

سيحتوي iQOO 12 Pro على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 120 واط، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الوسع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تكبير 3x بدقة 64 ميجابكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز لشاشة OLED، وما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

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