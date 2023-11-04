تكنولوجيا: سامسونج تقدم شكوى ضد شركة BOE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أواخر شهر أكتوبر من هذا العام، قدمت سامسونج شكوى ضد شركة BOE في لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة، متهمة الشركة بالمنافسة غير العادلة واستخدام الملكية الفكرية المسروقة لشركة سامسونج لإنتاج وحدات عرض OLED.

قبل عامين، حاولت شركة Samsung Display منع تجار الجملة من التعامل مع شاشات OLED في الولايات المتحدة، حيث ادعت أنها يتم إنتاجها بشكل غير قانوني في الصين باستخدام تقنيات مسروقة.

لم يكن هذا هجومًا مباشرًا على BOE في ذلك الوقت، لكن BOE استجابت بدفع الفاتورة لتجار الجملة. دفعت هذه الإجراءات مركز التجارة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء تحقيق في أوائل عام 2023.

بعد ذلك، قدمت BOE عدة دعاوى قضائية ضد سامسونج في الصين، وليس فقط ضد Samsung Display، حيث رفعت الشركة الصينية أيضًا دعوى قضائية ضد فروع أشباه الموصلات والاستثمار والرؤية. ويبدو ان هذا هو السبب وراء استهداف سامسونج الآن بشكل مباشر لشركة BOE.

من المهم أن نلاحظ أن BOE تكافح من أجل الحصول على مكان في قائمة موردي أبل لشاشات OLED ولكنها تكافح من أجل تلبية رقابة الجودة الصارمة. وهذا العام، اضطرت شركة أبل إلى الاعتماد على سامسونج مرة أخرى في شاشات iPhone 15 وأبقت BOE خارج الطلب مرة أخرى.

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