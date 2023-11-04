تكنولوجيا: ظهور جميع هواتف Infinix Hot 40 و 40i و 40 Pro على قاعدة بيانات Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت ثلاثة هواتف من Infinix على منصة Google Play Console، وجميعها جزء من سلسلة Hot الجديدة. وكشفت قوائم Hot 40 و Hot 40i و Hot 40 Pro عن بعض المواصفات الرئيسية.

وعلى ما يبدو، يأتي Vanilla Hot 40 برقم طراز X6836. وسيكون هاتفًا ذكيًا بتقنية LTE مزودًا بمعالج Helio G88 وشاشة بدقة 1080 بكسل مع فتحة للكاميرا الامامية.

سيحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسيتم شحنه مع نظام Android 13.

اما عن Hot 40i، فهو سيأتي بسعر معقول. وهو يأتي بتصميم عام مشابه، لكنه مختلف تمامًا من الداخل، مع معالج Spreadtrum T606 ثماني النواة بتردد 1.6 جيجاهرتز وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت.

وبالنسبة لهاتف Hot 40 Pro، فهذا الهاتف الذكي يعمل ايضًا بتقنية LTE فقط، ولكن مع معالج Helio G99. ويبدو أن مواصفات الشاشة تتطابق مع Hot 40.

سنعرف المزيد بمجرد أن تصبح الهواتف رسمية، وذلك من المفترض ان يتم قريبًا.

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