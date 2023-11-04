تكنولوجيا: الكشف عن الحاسب المحمول الجديد Xiaomi Book 14 بشاشة 2.8K بتردد 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن جهاز الحساب المحمول الجديد الموجه للسوق العالمية وهو Xiaomi Book 14، والذي تمت إضافته مؤخرًا إلى الموقع الإلكتروني العالمي للشركة المصنعة.

يتوفر الحاسب المحمول في نسختين, وقد تم تجهيز الإصدار الأقوى والأكثر تكلفة بمعالج Intel Core i5-12500H مع سرعة استجابة تصل إلى 4.5 جيجاهرتز ومعالج رسومات Intel Iris Xe. ويأتي الجهاز أيضًا مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5 و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

في حين يأتي اصدار Xiaomi Book 14 بمعالج Intel Core i3-1220P مع سرعة استجابة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز، بالاضافة إلى معالج رسومات Intel UHD Graphics وذاكرة عشوائية LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت ومحرك أقراص PCIe 4.0 SSD بسعة 256 جيجابايت.

وفي كلتا الحالتين، يحتوي جهاز Book 14 الجديد على شاشة بحجم 14 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. تصل نسبة السطوع إلى 300 نتس، وتتميز بنسبة تباين تبلغ 1500:1 وتغطي 100% من مساحة ألوان RGB.

يأتي الجهاز ببطارية بقوة 56 واط وتعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة تقريبًا، هناك ايضًا توصيلات مختلفة مثل HDMI 2.1 و USB-C 3.2 Gen 2 بالإضافة إلى WiFi 6 وBluetooth 5.2.

يأتي الحاسب المحمول مزودًا بمصدر طاقة بقوة 100 واط ونظام Windows 11 Home المثبت مسبقًا.

ولسوء الحظ، لم يكشف الموقع العالمي عن أسعار الإصدارين المختلفين من Xiaomi Book 14، كما لا توجد أي معلومات حول مواعيد الإطلاق في بلدان أخرى خارج الصين.

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