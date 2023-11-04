شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح قلم Apple Pencil 3 للبيع.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت أبل مؤخرًا تشكيلة MacBook Pro الخاصة بها بأحدث شرائح M3 الأكثر قوة في حدث Scary Fast، وقبل أيام قليلة من الحدث، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا عن الجيل الثالث من قلم Apple الذي يدعم الشحن عبر USB-C.

وخلال الإعلان، أكدت الشركة المصنعة لجهاز أيفون أنها ستبدأ في بيع ملحق iPad هذا في نوفمبر، وقد أتاحت الشركة الآن Apple Pencil 3 عالميًا على موقعها الرسمي على الإنترنت.

Apple Pencil 3: السعر والتوفر يبلغ سعر ملحق iPad حوالى 79 دولارا على الموقع الرسمي لشركة Apple، ويمكن للعملاء الآن طلب الإصدار الأحدث من Apple Pencil مسبقًا على موقع الشركة، وستبدأ شركة Apple في تسليم القلم الرصاص بدءًا من اليوم 4 نوفمبر، وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار استلام المنتج من متاجر Apple الرسمية بدءًا من 7 نوفمبر.



قلم أبل

Apple Pencil 3: الميزات الرئيسية يفتقر أحدث قلم Apple Pencil USB-C إلى بعض الميزات الأساسية المتوفرة في الطرز السابقة، ومع ذلك، فإن الملحق الجديد يحل مشكلة شحن iPad التي اشتكى منها بعض المستخدمين سابقًا.

تدعي شركة Apple أن قلم USB-C Apple يأتي بدقة مثالية للبكسل وزمن وصول منخفض وحساسية للإمالة، وتشير الشركة أيضًا إلى أن الملحق "مثالي لتدوين الملاحظات والرسم والتعليق التوضيحي وتدوين اليوميات والمزيد."

ويتميز قلم Apple Pencil 3، المصمم بلمسة نهائية غير لامعة، بجوانب مسطحة يمكن ربطها مغناطيسيًا بجانب جهاز iPad للتخزين، كما أن قلم Apple Pencil الجديد يقترن ويتم شحنه باستخدام كابل USB-C.

ويتميز أحدث إصدار من Apple Pencil بغطاء منزلق يحتوي على منفذ USB-C. يمكن للعملاء توصيل كابل USB-C بالمنفذ الموجود أسفل الغطاء المنزلق لقلم Apple Pencil لأغراض الاقتران والشحن، وعند توصيله مغناطيسيًا بجهاز iPad للتخزين، يدخل قلم Apple الجديد في حالة السكون للحفاظ على عمر البطارية.

وأكدت شركة Apple أيضًا أن هذا هو طراز Apple Pencil الأقل تكلفة وهو مثالي لمهام الإنتاجية والإبداع اليومية، الإصدار الأخير مناسب لمستخدمي iPad (الجيل العاشر)، كما أنه متوافق مع جميع موديلات iPad التي تأتي بمنفذ USB-C، بما في ذلك iPad Pro وiPad Air وiPad mini.

ويأتي أحدث طراز مزودًا بدعم التمرير لجهاز M2 iPad Pro، ولكنه لا يقدم ميزات أخرى مثل حساسية الضغط، أو الاقتران اللاسلكي والشحن، أو النقر المزدوج لتغيير الأدوات.