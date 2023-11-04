تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن مستشعر ISOCELL GNK بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج عن مستشعر ISOCELL GNK بدقة 50 ميجا بيكسل بتحسينات في النطاق الديناميكي وفي إمكانيات تسجيل الفيديو.

قدمت سامسونج مستشعر الكاميرة ISOCELL GNK اليوم بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.3، وحجم بيكسل 1.2µm، ويتميز المستشعر بتحسينات في الآداء، مع بعض المميزات الذكية.

وتشمل المميزات الذكية في مستشعر ISOCELL GNK ميزة التركيز التلقائي “Dual Pixel Pro” والذي يدعم التصوير بكفاءة أعلى مع التركيز التلقائي السريع بدقة على الكائنات المتحركة.

ويأتي المستشعر بميزة إلتقاط صور بنطاق ديناميكي أوسع 120 dB، وأيضاً بنمط Pro، كما يدعم مستشعر GNK تنسيق RAW عند 14بت.

ويدعم المستشعر ثلاثة من أوضاع ISO لدعم خفض تأثير الحركة أثناء التصوير، ولتسجيل الفيديو يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية بتعزيز أكبر لإلتقاط تفاصيل أكثر في مجال الرؤية.

أيضاً يدعم المستشعر مقاطع فيديو HDR، ولقطات بجودة FHD ومعدل 240 إطارًا في الثانية، ومن المقرر أن يدعم مستشعر ISOCELL GNK إصدارات العام المقبل من الهواتف الذكية.

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