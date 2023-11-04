شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة مذهلة بالأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك رؤية كوكب المشتري بطريقة جديدة تمامًا، وذلك بفضل الصورة الجديدة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تظهر الصورة الكوكب في الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية، وتسلط الضوء على البقعة الحمراء الكبرى للكوكب - وهي عاصفة هائلة أكبر من عرض الأرض بأكملها والتي ظلت مستعرة منذ مئات السنين.

تم إصدار الصورة احتفالاً بوصول كوكب المشتري إلى نقطة المعارضة، مما يعني أنه مقابل الشمس مباشرة كما يُرى من الأرض، ما يعني أنه إذا كنت من محبي مراقبة النجوم، فهذا هو الوقت المناسب للذهاب والبحث عن كوكب المشتري في سماء الليل لأنه سيبدو أكبر حجمًا وألمع.



كوكب المشترى

ينظر تلسكوب هابل الفضائي في الغالب إلى الطول الموجي للضوء البصري، وهو نفس الطول الذي يمكن أن تراه العين البشرية، لكن لديه أيضًا القدرة على تجاوز هذا النطاق، قليلًا إلى الأشعة تحت الحمراء، وفي هذه الحالة، إلى الأشعة فوق البنفسجية، كذلك يتيح النظر إلى أطوال موجية مختلفة للعلماء رؤية سمات مختلفة للأجسام الكونية مثل الكواكب والمجرات.

على سبيل المثال، ينظر تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الأشعة تحت الحمراء لمراقبة المجرات البعيدة للغاية التي تسافر بعيدًا عنا، ونتيجة لذلك تحتوي على ضوء يتحول إلى الأشعة تحت الحمراء عبر عملية تسمى الانزياح الأحمر، وتعتبر الأشعة تحت الحمراء مفيدة أيضًا للقدرة على النظر عبر سحب الغبار.

من ناحية أخرى، فإن النظر إلى الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية مفيد لمراقبة الأجسام مثل النجوم الصغيرة جدًا والساخنة جدًا، أو النظر إلى الغاز المتناثر والغبار العائم بين النجوم، والذي يسمى الوسط البينجمي.

في هذه الحالة، فإن رؤية هابل لكوكب المشتري هي جزء من مشروع لدراسة غلافه الجوي المضطرب، مع النظر بشكل خاص إلى عاصفته الفائقة، البقعة الحمراء العظيمة، كذلك تتم ترجمة الأطوال الموجية المختلفة للضوء فوق البنفسجي إلى طيف الضوء المرئي لإعطاء تأثير اللون هذا.

وأوضحت ناسا في بيان لها: "على الرغم من أن العاصفة تبدو حمراء للعين البشرية، إلا أنها في هذه الصورة فوق البنفسجية تبدو أكثر قتامة لأن جزيئات الضباب عالية الارتفاع تمتص الضوء عند هذه الأطوال الموجية". " الضباب القطبي المحمر والمتموج يمتص كمية أقل قليلاً من هذا الضوء بسبب الاختلافات في حجم الجسيمات أو تركيبها أو ارتفاعها."