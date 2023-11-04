تكنولوجيا: هاتف Oppo A2 ينطلق بمعالج Dimensity 6020 وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A2 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6020، ويضم كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، ويتوفر بسعر يبدأ من 232 دولار.

يتميز هاتف Oppo A2 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يتميز Oppo A2 برقاقة معالج Dimensity 6020، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1، أيضاً يتميز بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ويتميز Oppo A2 بدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأخضر وأيضاً اللون البنفسجي بسعر يبدأ من 232 دولار.

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