تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ألوان سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Ice Unverse” تفاصيل إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لسلسلة هواتفها القادمة Galaxy S24.

يؤكد مصدر التسريبات على أن سلسلة هواتف Galaxy S24 تأتي بحواف بنفس الحجم في محيط الشاشة، كما يأتي ثقب الكاميرة بتصميم جديد أصغر حجماً.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن تنطلق هواتف Galaxy S24 بألوان الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، وأيضاً الأزرق والبرتقالي.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بشكل خاص بنموذج يتميز باللون الذهبي، مع إطار باللون الذهبي.

يذكر أن سامسونج أطلقت هاتف Galaxy S23 Ultra الحالي للأسواق بألوان الأسود، والأخضر، والكريمي وأيضاً البنفسجي والجرافيت إلى جانب الأزرق الفاتح، والأصفر المائل للأخضر إلى جانب اللون الأحمر.

بينما انطلقت هواتف Galaxy S23، وGalaxy S23 Plus بألوان الأسود، والكريمي، والبنفسجي، والجرافيت وأيضاً الأصفر المائل للأخضر ومن المتوقع أن تقتصر بعض من ألوان من سلسلة Galaxy S24 على أسواق محددة العام المقبل.

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