شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق تطبيق Spot the Station لرؤية محطة الفضاء الدولية من موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا تطبيقًا جديدًا يحمل اسم "Spot The Station"، والذي يمكن تنزيله مجانًا على أجهزة iOS و Android، حيث يعمل التطبيق على تحسين الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الفضاء، ما يوفر إمكانات ومعلومات إضافية لتوسيع تجربة تتبع محطة الفضاء الدولية (ISS) لكل من مراقبي النجوم العاديين ومساعدى ناسا، وفقًا لتقرير سبيس.

وأصبح عشاق الفضاء الذين يأملون في إلقاء نظرة خاطفة على محطة الفضاء الدولية وهي تنطلق عبر السماء، ويحصلون على أداة رقمية تشتد الحاجة إليها

وتسهل واجهة الواقع المعزز على المستخدمين تحديد موقع المحطة وتوفر خيارات لالتقاط ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمشاهداتهم في الوقت الفعلي، وبفضل قوة الواقع المعزز، ستظهر لك البوصلة المدمجة في التطبيق مكان المساحة المحطة هي، حتى لو كنت على الجانب الآخر من الكرة الأرضية ، ويمكن للمستخدمين أيضًا الاشتراك للحصول على إشعارات الهاتف المحمول الخاصة بفرص المشاهدة القادمة بناءً على موقعهم الدقيق."

وتم إنشاء التطبيق بواسطة برنامج محطة الفضاء الدولية في مديرية مهام العمليات الفضائية التابعة لناسا ومركز التميز للابتكار التعاوني، كما إنه فرع خاص لبرنامج الجوائز والتحديات والتعهيد الجماعي في مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة للوكالة. يعتبر رمز "Spot the Station's" مفتوح المصدر ليتمكن الجمهور من الوصول إليه وتعديله وتخصيصه بنفسه وتقديم تعليقات قيمة للمطورين.

وقال روبين جاتينز، مدير محطة الفضاء الدولية في مقر ناسا بواشنطن: "حتى بعد 23 عامًا من الوجود البشري المستمر على متن محطة الفضاء الدولية، من المثير للغاية رؤية المحطة عندما تنظر إليها في اللحظة المناسبة تمامًا".

ووفقا لبيان ناسا، إن المختبر المداري الذي يواصل تقديم العديد من الفوائد الفريدة والملموسة للبشرية ليس في الحقيقة بعيد المنال."

ويأتي الإصدار الرسمي لـ "Spot the Station's" قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية، عندما تم توحيد وحدتي "زاريا" و"يونيتي" مرة أخرى في 6 ديسمبر 1998.

وفي 2 نوفمبر 2000، التقى رائد الفضاء ناسا بيل شيبرد ورائدا الفضاء يوري جيدزينكو و أصبح سيرجي كريكاليف أول من عاش على متن المحطة.