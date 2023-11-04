شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تنظم محاضرة عن معالجة اللغة الطبيعية عبر الحاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) يوم غد الأحد محاضرة بعنوان: تطوير التقنيات اللغوية بمسؤولية: التطبيق على أرض الواقع، في مقر المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا بالرياض.

وتلقي المحاضرة مديرة معهد تقنيات اللغة في جامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة البروفيسورة منى دياب، تتناول فيها مفهوم معالجة اللغة الطبيعية المسؤولة كمسار لإعادة التوجيه نحو القيم العلمية الأساسية، وتقديم أفكار عملية لتشكيل رؤية معالجة اللغة الطبيعية المسؤولة بهدف الوصول إلى معيار علمي أعلى.

معالجة اللغات الطبيعية

معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لأجهزة الحاسب فهم اللغة البشرية وإنشائها ومعالجتها، ولديها القدرة على استجواب البيانات مع نص اللغة الطبيعية أو الصوت بشكل كامل وفعال.

وتأتي المحاضرة في إطار جهود سدايا في تعزيز التوعية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع الوعي بتقنياتهما، عبر البرامج والمحاضرات والفعاليات المتخصصة إلى جانب ماتقدمه أكاديمية سدايا من برامج تدريبية وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.