تكنولوجيا: جهاز Huawei MatePad SE 10.4 اللوحي يعتمد في IMDA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق جهاز MatePad SE 10.4 اللوحي خلال الفترة القادمة، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات IMDA إستعداداً للإعلان المرتقب.

ينطلق جهاز MatePad SE 10.4 قريباً في سوق الصين والأسواق الأوروبية، ولقد رصد الجهاز عبر “TheTechoutlook” في منصة IMDA بنموذج رقم AGS5-W09.

وتقدم هواوي هذا الإصدار بشاشة IPS LCD بحجم 10.4 إنش، بدقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، وأبعاد 15:9، ويدعم الجهاز تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً ينطلق MatePad SE 10.4 قريباً برقاقة معالج Snapdragon 680 واثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 أو 4 جيجا بايت رام.

كما توفر هواوي الجهاز بإختيارات في السعة التخزينية بين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم MatePad SE أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

ويدعم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 5100 mAh، ويأتي مع شاحن بقدرة 10W، كما يضم كاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل وأخرى أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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