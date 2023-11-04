تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن ألوان هاتف Redmi 13C المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة حول ألوان وتصميم هاتف Redmi 13C المرتقب من شاومي كُشِف عنها اليوم في إعلان تشويقي إستعداداً للإعلان الرسمي.

تستعد شاومي لإطلاق هاتف Redmi 13C للأسواق العالمية قريباً، ولقد رصد الهاتف في مقطع فيديو، كما ظهر الهاتف في إعلانات تشويقية.

ولقد أوضحت الصور التشويقية إختيارات ألوان هاتف Redmi 13C وتصميم الهاتف الذي يظهر بحجم كبير للشاشة، وآداء أقوى وأكثر إستقراراً، كما تدعم الكاميرة آداء أفضل وألوان أكثر دقة.

كما تستعرض الصور تصميم الهاتف من الجهة الخلفية والأمامية، حيث يظهر في الجهة الأمامية بحواف أكبر في الجزء السفلي من الشاشة، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية.

وتؤكد الصور الرسمية للغطاء الخلفي على أن هاتف Redmi 13C يتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، والأخضر، والأزرق، وأيضاً اللون الأزرق الفاتح.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Redmi 13C يأتي بشاشة IPS بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم معدل تحديث 90Hz.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي دقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G85، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم نظام تشغيل Android 13، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، ويضم منفذ USB C.

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