تكنولوجيا: يوتيوب يعلن الحرب على أدوات "حظر الإعلانات" بمتصفحات الإنترنت.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن خطوات موقع يوتيوب تجاه "أدوات حظر الإعلانات" تمكنت من إلحاق أضرار كبيرة بالشركات التي تصنعها، حيث كشفت العديد من شركات حظر الإعلانات أن الآلاف من المستخدمين قاموا بإلغاء تثبيت منتجاتهم بعد أن بدأ YouTube في عرض تحذيرات للأشخاص الذين يحاولون مشاهدة مقاطع الفيديو على موقعه على الويب بدون إعلانات مع تمكين أدوات حظر الإعلانات، وفقا لتقرير انجادجيت .

وقالت شركة AdGuard لمجلة Wired إن أكثر من 11 ألف شخص قاموا بإلغاء تثبيت ملحقها على مصتفح "كروم" كل يوم منذ 9 أكتوبر، وذلك مقارنة بـ 6000 عملية إلغاء تثبيت يوميًا قبل تنفيذ YouTube للتغيير.

وفي 18 أكتوبر قام 52 ألف شخص بإلغاء تثبيت AdGuard، حسبما قال مدير التكنولوجيا في الشركة أندريه ميشكوف لمجلة Wired، ومع ذلك فقد ارتفعت عمليات تثبيت النسخة المدفوعة من AdGuard، والتي لم تؤثر عليها حملة يوتيوب القمعية.



وقالت شركة أخرى لحظر الإعلانات وهي Ghostery أن استخدامها كان ثابتًا في أكتوبر، حيث شهدت ثلاثة إلى خمسة أضعاف العدد اليومي لعمليات التثبيت وكذلك عمليات إلغاء التثبيت، وأضافت أن أكثر من 90 % من مستخدميها الذين أكملوا استطلاعًا حول سبب إلغاء تثبيت المنتج قالوا إنهم فعلوا ذلك لأن الأداة لم تعد تعمل مع YouTube.

ونظرًا لأن حملة YouTube يبدو أنها تؤثر فقط على الأشخاص الذين يصلون إلى موقع الويب الخاص به من خلال كروم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، فقد حاول بعض المستخدمين أيضًا استخدام متصفحات أخرى كحل بديل،وهو ما انعكس على تثبيت متصفح Microsoft Edge والذى ارتفع بنسبة 30% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

وتساهم إعلانات YouTube بشكل متزايد في إجمالي إيرادات Google، وقد باعت الشركة أكثر من 22 مليار دولار من الإعلانات على المنصة منذ بداية هذا العام وحتى سبتمبر ، لكن منصة البث تحاول أيضًا دفع المزيد من الأشخاص للدفع مقابل YouTube Premium، الذي يتخلص من الإعلانات، ويتيح للأشخاص تنزيل مقاطع الفيديو وبث مقاطع الفيديو بجودة أعلى والوصول إلى YouTube Music.