شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع الحسابات القديمة.. تفاصيل خطة إيلون ماسك لتحقيق أرباح لمنصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لصحيفة "فوربس"، عن أن إيلون ماسك يعمل على خطة لتحقيق إيرادات جديدة لمنصة X، وذلك من خلال بيع "مقابض" تويتر القديمة، حيث شاهد مراسل فوربس أليكس كونراد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل موظفي X الحاليين والتي تشير إلى أن الشركة تتطلع إلى إتاحة أسماء حسابات ثمينة لا يستخدمها أصحابها الأصليون.

فيما تشجع سياسة الحساب غير النشط لدى X المستخدمين على تسجيل الدخول لمدة 30 يومًا على الأقل لمنع إزالة حساباتهم، وفي بعض المناسبات، ذكرت مجلة فوربس أن فريق @Handle سعى للحصول على ما يصل إلى 50 ألف دولار من المشترين المحتملين، لكن منصة X لم تعلق على التقرير.

وتتطلع الشركة إلى سد النقص الكبير في عائدات الإعلانات بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر في نوفمبر الماضي، حيث أوقف بعض المعلنين إنفاقهم على X أو خفضوه بشكل كبير خلال العام الماضي وسط مخاوف بشأن المحتوى الذي يستضيفه والموثوقية العامة والفعالية لمنصته الإعلانية.

فيما تخلت الغالبية العظمى من المعلنين الأكثر إنفاقًا في العالم عن X بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة، وفقًا للبيانات المقدمة حصريًا إلى Insider الشهر الماضي من قبل شركة الاستشارات التسويقية Ebiquity، فيما وجد تحليل منفصل أجرته شركة Guideline لتحليلات الإعلانات أن إيرادات إعلانات X في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 55% أو أكثر كل شهر منذ استحواذ Musk على الشركة.

من ناحية أخرى، رسم المديرون التنفيذيون لشركة X صورة أكثر إشراقًا لأعمالهم الإعلانية، وقالت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو في مقابلة على خشبة المسرح في سبتمبر إن "90% من أفضل 100 معلن قد عادوا إلى X في الأسابيع الاثني عشر الماضية وحدها"، في إشارة إلى أفضل 100 منفقًا في X من العام السابق.