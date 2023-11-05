شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش فاكرها.. طريقة العثور على أغنية معينة على يوتيوب بـ"الدندنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق أن علقت في ذهنك أغنية جذابة، ولكنك لا تستطيع تذكر اسم الأغنية أو كلماتها؟ من المحتمل أنك لجأت إلى تطبيقات مثل Shazam لحل اللغز، لكن خمن ماذا؟ يقدم YouTube الآن طريقة رائعة للعثور على تلك الأغنية من خلال طنينها أو "دندنتها".



حيث قدم ميزة تتيح لك البحث عن أغنية باستخدام براعتك الصوتية فقط - نعم، هذا يعني أنه يمكنك الهمهمة أو الغناء أو حتى صفير اللحن، وسيعمل YouTube بسحره للعثور على الأغنية التي تبحث عنها.

علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تعمل حصريًا على تطبيق YouTube للجوال وليست متوفرة على إصدار الويب.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في العثور على الأغاني بمجرد النقر على تطبيق YouTube: 1.افتح تطبيق يوتيوب

للبدء، افتح تطبيق YouTube على جهازك المحمول.

2.انتقل إلى زر البحث

بمجرد دخولك إلى تطبيق YouTube، اضغط على أيقونة البحث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3.تمكين الوصول إلى الميكروفون

بجانب شريط البحث، انقر على أيقونة الميكروفون لاستخدام ميزة الهمهمة للبحث. قد يتعين عليك منح YouTube الإذن لاستخدام الميكروفون الخاص بك لهذا الغرض. إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية، فيمكنك السماح بالوصول إلى الميكروفون أثناء استخدام التطبيق فقط، أو إيقاف تشغيله بعد استخدام الميزة.

4.همهمة أو غناء أو صفير اللحن

مع تنشيط الميكروفون، يمكنك الآن دندنة أو غناء أو صفير نغمة الأغنية التي تحاول التعرف عليها. سيستخدم YouTube بعد ذلك إدخال الصوت هذا للبحث عن الأغنية.

5.قم بمراجعة النتيجة واختيارها

سيقدم لك YouTube قائمة بالنتائج التي يعتقد أنها تتوافق مع موسيقاك. في معظم الحالات، يقوم بعمل رائع في تحديد الأغنية. إذا كان هذا صحيحا، فما عليك سوى النقر على النتيجة للوصول إلى الأغنية. إذا لم يتم الأمر بشكل صحيح، فانقر على أيقونة الميكروفون مرة أخرى وحاول طنين النغمة مرة أخرى.