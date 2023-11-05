شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريفة تفعيل ميزة اكتشاف الحوادث "car crash detection" بهواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل ميزة اكتشاف حوادث السيارات في عام 2019، ولكنها كانت حصرية للولايات المتحدة في ذلك الوقت، إلا أن جوجل قامت مؤخرًا بتوسيع هذه الميزة المنقذة للحياة لتشمل المستخدمين في الهند والنمسا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا.

ميزة الكشف عن حوادث السيارات من جوجل تم تصميم ميزة الأمان المضمنة هذه في طُرز معينة من هواتف Pixel لتوفير المساعدة الأولية في حالات حوادث السيارات، ولاستخدامها، يجب أن يتمتع هاتفك بأذونات الموقع والنشاط البدني والميكروفون وبطاقة SIM صالحة، ويعتمد على مقياس التسارع وبيانات الموقع والميكروفونات لاكتشاف الأعطال ، وهو متوفر بـ 11 لغة.

وفي حالة اكتشاف عطل، سيتصل هاتف Pixel تلقائيًا بخدمات الطوارئ المحلية ، وسيتم عرض رسالة "أنا بخير" بعد المكالمة، لديك 60 ثانية للإلغاء إذا كان إنذارًا كاذبًا، ويؤدي النقر على "أنا بخير" إلى تقديم خيارات مثل "لا يوجد تعطل" و"تعطل بسيط" و"الاتصال برقم الطوارئ".

إذا تابعت مكالمة الطوارئ، يمكنك تحديد نوع المساعدة المطلوبة، مثل المساعدة الطبية أو الإطفاء أو الشرطة.

كيفية جدولة فحص السلامة على هاتف Pixel الخاص بك ضع في اعتبارك أنه مع تنشيط هذه الميزة، حتى لو كان هاتفك مقفلاً أثناء وقوع حادث، يمكن للآخرين الوصول إلى رسالة شاشة القفل وتفاصيل الطوارئ، ويمكنك تعطيل هذا في تطبيق "الأمن الشخصي"، انتبه أيضًا إلى أن مكالمات الطوارئ الكاذبة غالبًا ما تكون مخالفة للقانون في العديد من البلدان، لذا قم بإلغائها في غضون 60 ثانية إذا كانت إنذارًا كاذبًا.

ميزة اكتشاف حوادث السيارات من Google: هواتف Pixel المتوافقة بالنسبة للمستخدمين، تتوافق ميزة الأمان حصريًا مع Pixel 4a وPixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel 7a وPixel 8 وPixel 8 Pro. تشغيل ميزة اكتشاف حوادث السيارات على هاتف Pixel: تشغيل ميزة اكتشاف حوادث السيارات على هاتف Pixel: 1.الوصول إلى تطبيق "الأمن الشخصي".

حدد موقع تطبيق Personal Safety وافتحه على هاتف Pixel، تم تصنيف هذا التطبيق على أنه "الأمان" في درج التطبيق الخاص بك. يمكنك العثور عليه بسرعة باستخدام بحث Google أو شريط البحث في درج التطبيق.

2.اذهب للاعدادات

بمجرد دخولك إلى تطبيق Personal Safety، ابحث عن أيقونة العجلة المسننة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، اضغط على هذا الرمز للوصول إلى شاشة الإعدادات.

3.تمكين اكتشاف حوادث السيارات

في الإعدادات، حدد خيار اكتشاف حوادث السيارات، وضمن قائمته الفرعية، ما عليك سوى تبديل المفتاح لتمكين اكتشاف حوادث السيارات.

4.اختبار الميزة (اختياري)

بمجرد تمكين اكتشاف حوادث السيارات، يمكنك التدرب عن طريق تنشيط العرض التوضيحي، وسوف تجعل هاتفك يرن ويهتز. اسحب لليسار للوصول إلى خيارات الاتصال برقم 911 أو رقم الطوارئ المحلي ، وتحديد ما إذا كنت لم تتعرض لحادث تصادم أو تعرضت لحادث بسيط.