شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توفر دعمًا لأجهزة Surface حتى 6 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفي السابق، قالت مايكروسوفت فقط إنها ستدعم الأجهزة حتى 4سنوات على الأقل من هذه التحديثات منذ ظهورها لأول مرة، وذلك وفقا لتقرير theverge، فيما يعنى التغيير أنه اعتبارًا من الآن، فإن أجهزة Surface Pro 7 Plus وSurface Laptop 4 وSurface Pro 8 وSurface Laptop Studio وSurface Go 3 وSurface Pro X Wi-Fi وSurface Laptop SE وSurface Laptop Go 2 وSurface Laptop. 5، وSurface Pro 9، وSurface Studio 2 Plus، وSurface Go 4، وSurface Laptop Go 3، وSurface Laptop Studio 2 سيحصلون جميعًا على ستة أعوام على الأقل من التحديثات.
وقال بانوس باناي، الرئيس السابق لنظام Windows وSurface في مايكروسوفت :"أن خطوة مايكروسوفت ليست سخية تمامًا مثل قرار جوجل الأخير بمنح أجهزة Chromebook التي تم إصدارها في عام 2021 أو بعد 10 سنوات من التحديثات التلقائية ، ومع ذلك فأنا أدعم أي طرق يمكن لشركات التكنولوجيا من خلالها إطالة عمر منتجاتها، لذلك أنا سعيد لأن مايكروسوفت قامت بهذا التغيير".
يذكر أن بانوس باناي، الرئيس السابق لنظام Windows وSurface في مايكروسوفت غادر شركة مايكروسوفت وانتقل إلى Amazon في سبتمبر .
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