شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Apple Arcade تحصل على 8 ألعاب جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وإذا لم تكن على علم بـ Apple Arcade، فهي خدمة اشتراك في الألعاب تمنح ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة وصولاً غير محدود إلى أكثر من 200 لعبة مسلية، كل ذلك بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.
وسيمنح اللاعبين الفرصة لتجربة أي لعبة في الخدمة دون مخاطرة، وستكون كل لعبة قابلة للعب دون اتصال بالإنترنت، وستدعم معظمها وحدات التحكم في الألعاب.
ونظرًا لأن Apple Arcade تقدم ألعابًا عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV، يمكنك بسهولة متابعة اللعبة من حيث توقفت على أي جهاز
Knotwords+ (Zach Gage)
تعد Knotwords+ عبارة عن لغز كلمات بسيط وأنيق، الهدف هو ترتيب الحروف لتكوين كلمات كاملة في الاتجاهين الأفقي والرأسي، تبدأ الألغاز بالتحدي ولكنها تصبح أسهل تدريجيًا مع تقدمك بشكل طبيعي نحو الحل.
ظهرت Football Manager 2024 Touch لأول مرة على Apple آركيد، حيث تقدم تحسينات مثل التدريب الأفضل، ومنشئ الكرات الثابتة المتجدد، ومبادئ المدير، ويسمح توافق Save Game للاعبي FM 2023 Touch بمواصلة حياتهم المهنية. تعمل الواجهة المتوافقة مع iPhone على تحسين التنقل، مع المزيد من الأدوات لأداء الفريق والنجاح.
تقدم Downwell+ للاعبين على الأجهزة المحمولة نزولاً مثيرًا إلى بئر، مسلحين فقط بالأحذية النارية. أدوات التحكم البديهية الخاصة بها تجعل جمع الجواهر الحمراء ومحاربة الوحوش واكتشاف الكهوف المخفية مغامرة دائمة التغير.
انضم إلى إميلي، وهي أم حامل، في لعبة طبخ إدارة الوقت هذه. مع 60 مستوى، يمكنك تصميم غرفة حضانة ومواجهة التحديات وتجربة رحلة الحمل أثناء إدارة مطبخ مزدحم.
يقدم إصدار Disney Dreamlight Valley Arcade عالمًا سحريًا مع شخصيات Disney وPixar. قم باستعادة Dreamlight Valley من قوة النسيان وحل الألغاز وتكوين صداقات مثل Belle وGoofy.
Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment):
– تقدم لعبة Puzzle & Dragons Story، الأحدث في سلسلة ألعاب تقمص الأدوار اللغزية الشهيرة، ألغاز مطابقة الثلاثة وأسلوب لعب RPG لجمع المخلوقات حصريًا على Apple Arcade. يقوم اللاعبون بمطابقة الأجرام السماوية لقيادة الحلفاء وهزيمة الأعداء، وجمع المواد لإنشاء فرقهم وتحسينها. تعد التحديثات المتكررة بمزيد من المغامرات والمخلوقات في عالم غامض.
– Sonic Dream Team، هي لعبة منصات حركة ثلاثية الأبعاد حصرية على Apple Arcade، تضم Sonic وأصدقاء يقاتلون Doctor Eggman في مشاهد الأحلام. يمكن اللعب بستة شخصيات ذات قدرات فريدة.
– يقدم Turmoil+ محاكاة ساخرة للاندفاع النفطي في القرن التاسع عشر. يصبح اللاعبون رواد أعمال في مجال النفط، ويتنافسون على الأرض والأرباح. تتميز اللعبة بحملة غنية وشخصيات ملونة وترقيات ومستويات تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية.
تقدم Apple Arcade تحديثات مثيرة هذا الشهر، حيث تقدم Hello Kitty Island Adventure احتفال Give & Gather مع My Sweet Piano، ويحصل NBA 2K24 Arcade Edition على أول تحديث له بزي City Edition ولاعبين جدد مثل Allen Iverson.
تشمل الألعاب الأخرى التي تتلقى تحديثات في نوفمبر وديسمبر Sneaky Sasquatch، وCut the Rope 3، وSamba de Amigo: Party-To-Go، وJackson Rural Life Adventure، وThe Oregon Trail، مما يوفر المزيد من المرح للاعبين.
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