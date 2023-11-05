شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Apple Arcade تحصل على 8 ألعاب جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت خدمة اشتراك الألعاب Apple Arcade بتوسيع عروضها بإضافة ثماني ألعاب جديدة، بما في ذلك Disney Dreamlight Valley Arcade Edition وFootball Manager 2024 Touch وSonic Dream Team، وحتى الآن، أضافت شركة أبل 68 لعبة جديدة هذا العام، وبالإضافة إلى ذلك، تلقت العديد من الألعاب الشهيرة من متجر التطبيقات تحديثات.

وإذا لم تكن على علم بـ Apple Arcade، فهي خدمة اشتراك في الألعاب تمنح ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة وصولاً غير محدود إلى أكثر من 200 لعبة مسلية، كل ذلك بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

وسيمنح اللاعبين الفرصة لتجربة أي لعبة في الخدمة دون مخاطرة، وستكون كل لعبة قابلة للعب دون اتصال بالإنترنت، وستدعم معظمها وحدات التحكم في الألعاب.

ونظرًا لأن Apple Arcade تقدم ألعابًا عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV، يمكنك بسهولة متابعة اللعبة من حيث توقفت على أي جهاز

تفاصيل الألعاب التي سيتم إصدارها في شهري نوفمبر وديسمبر ألعاب Apple آركيد الجديدة في نوفمبر وديسمبر 2023: Knotwords+ (Zach Gage) تعد Knotwords+ عبارة عن لغز كلمات بسيط وأنيق، الهدف هو ترتيب الحروف لتكوين كلمات كاملة في الاتجاهين الأفقي والرأسي، تبدأ الألغاز بالتحدي ولكنها تصبح أسهل تدريجيًا مع تقدمك بشكل طبيعي نحو الحل.

Football Manager 2024 Touch (SEGA وSports Interactive): ظهرت Football Manager 2024 Touch لأول مرة على Apple آركيد، حيث تقدم تحسينات مثل التدريب الأفضل، ومنشئ الكرات الثابتة المتجدد، ومبادئ المدير، ويسمح توافق Save Game للاعبي FM 2023 Touch بمواصلة حياتهم المهنية. تعمل الواجهة المتوافقة مع iPhone على تحسين التنقل، مع المزيد من الأدوات لأداء الفريق والنجاح.

Downwell+ (Devolver Digital) تقدم Downwell+ للاعبين على الأجهزة المحمولة نزولاً مثيرًا إلى بئر، مسلحين فقط بالأحذية النارية. أدوات التحكم البديهية الخاصة بها تجعل جمع الجواهر الحمراء ومحاربة الوحوش واكتشاف الكهوف المخفية مغامرة دائمة التغير.

Delicious – Miracle of Life+ (GameHouse): انضم إلى إميلي، وهي أم حامل، في لعبة طبخ إدارة الوقت هذه. مع 60 مستوى، يمكنك تصميم غرفة حضانة ومواجهة التحديات وتجربة رحلة الحمل أثناء إدارة مطبخ مزدحم.

إصدار Disney Dreamlight Valley Arcade (Gameloft): يقدم إصدار Disney Dreamlight Valley Arcade عالمًا سحريًا مع شخصيات Disney وPixar. قم باستعادة Dreamlight Valley من قوة النسيان وحل الألغاز وتكوين صداقات مثل Belle وGoofy.



Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment): Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment): – تقدم لعبة Puzzle & Dragons Story، الأحدث في سلسلة ألعاب تقمص الأدوار اللغزية الشهيرة، ألغاز مطابقة الثلاثة وأسلوب لعب RPG لجمع المخلوقات حصريًا على Apple Arcade. يقوم اللاعبون بمطابقة الأجرام السماوية لقيادة الحلفاء وهزيمة الأعداء، وجمع المواد لإنشاء فرقهم وتحسينها. تعد التحديثات المتكررة بمزيد من المغامرات والمخلوقات في عالم غامض.

Sonic Dream Team (SEGA) – Sonic Dream Team، هي لعبة منصات حركة ثلاثية الأبعاد حصرية على Apple Arcade، تضم Sonic وأصدقاء يقاتلون Doctor Eggman في مشاهد الأحلام. يمكن اللعب بستة شخصيات ذات قدرات فريدة.

Turmoil+ (Gamious) – يقدم Turmoil+ محاكاة ساخرة للاندفاع النفطي في القرن التاسع عشر. يصبح اللاعبون رواد أعمال في مجال النفط، ويتنافسون على الأرض والأرباح. تتميز اللعبة بحملة غنية وشخصيات ملونة وترقيات ومستويات تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية.

تحديثات ملحوظة أخرى تقدم Apple Arcade تحديثات مثيرة هذا الشهر، حيث تقدم Hello Kitty Island Adventure احتفال Give & Gather مع My Sweet Piano، ويحصل NBA 2K24 Arcade Edition على أول تحديث له بزي City Edition ولاعبين جدد مثل Allen Iverson.

تشمل الألعاب الأخرى التي تتلقى تحديثات في نوفمبر وديسمبر Sneaky Sasquatch، وCut the Rope 3، وSamba de Amigo: Party-To-Go، وJackson Rural Life Adventure، وThe Oregon Trail، مما يوفر المزيد من المرح للاعبين.