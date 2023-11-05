شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأب الروحى للذكاء الاصطناعى يحذر: لا تجعلوا شركات التكنولوجيا الكبرى تكتب قواعد الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوشوا بنجيو، عالم الكمبيوتر الكندي الحائز على جائزة تورينج، والذى يمكن وصفه بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، لمجلة Insider، إن احتمال سيطرة عدد قليل من الشركات على قطاع الذكاء الاصطناعي كان "المشكلة الثانية" وراء المخاطر الوجودية التي تشكلها التكنولوجيا.

وقال لـ Insider في مقابلة: "نحن نسير على مسار لبناء المزيد والمزيد من الأنظمة القوية والسؤال المركزي للديمقراطية هو من يسيطر على هذه الأنظمة - هل هناك خطر من التركيز المفرط للسلطة"، وأضاف بنجيو: "هذه أسئلة مهمة كنت أفكر فيها منذ سنوات، لكن وصول ChatGPT وهذه الأنظمة جعلني أشعر بالقلق أكثر بشأن تركيز السلطة".

وفي معرض تناوله للمخاوف التي أثارها زميله رائد الذكاء الاصطناعي يان ليكون، قال بينجيو إنه لا يتفق مع اقتراح ليكون بأن قادة التكنولوجيا البارزين بما في ذلك سام ألتمان من OpenAI كانوا يحاولون السيطرة على القطاع من خلال الضغط من أجل تنظيم أقوى.

في الأسبوع الماضي، اتهم LeCun مؤسسي الذكاء الاصطناعي مثل ديميس هاسابيس من DeepMind وداريو أمودي من Anthropic بمحاولة القيام "بالسيطرة التنظيمية على صناعة الذكاء الاصطناعي"، وقال بنجيو: "علينا أن نتجنب الموقف الذي تكتب فيه الشركات القواعد - وهذا أمر واضح". "لكن هذه المناقشة برمتها حول الاستيلاء التنظيمي أعتقد أنها ليست حقيقة."

وأضاف أن التنظيم، على الأقل في شكله الحالي، لن يكون بمثابة الدعم لشركات التكنولوجيا الكبرى كما اقترح بعض خبراء الصناعة أنه يمكن أن يكون كذلك، وقال بينيجو: "جميع اللوائح المختلفة التي تتم مناقشتها بشكل عام ترتكز على فكرة أن العبء التنظيمي الرقابي سيكون أكبر بالنسبة لهذه الأنظمة الأكبر التي تبنيها تلك الشركات الكبيرة".

وأضاف: "بعبارة أخرى، سيمارس هذا الأمر مزيدًا من الضغوط وسيكلف المزيد". "لكن الشركات الصغيرة التي تقوم إما بالذكاء الاصطناعي الضيق، أو تقوم فقط بتصميم التطبيقات فوق أكبر الأنظمة، لن تحتاج إلى أن تخضع لنفس النوع من التدقيق".