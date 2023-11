شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 ألعاب سيتم وقف دعمها على الإنترنت.. Assassin's Creed على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ناشر ألعاب الفيديو Ubisoft أنه سيوقف تشغيل الخدمات عبر الإنترنت لبعض الألعاب القديمة، واعتبارًا من 25 يناير من العام المقبل، لن تكون بعض الخدمات الخاصة بـ 10 ألعاب متاحة للاعبين.

وقالت الشركة في بيان: “لدينا اليوم تحديث لك، حيث سيتم إيقاف بعض الخدمات الإضافية عبر الإنترنت عبر عدة منصات في 25 يناير 2024".

ماذا يعني للمستخدمين يعني إيقاف تشغيل الخدمات عبر الإنترنت أنه اعتبارًا من يناير 2024، لن يتمكن اللاعبون من الوصول إلى اللاعبين المتعددين أو ربط حسابات Ubisoft داخل اللعبة أو استخدام الميزات عبر الإنترنت أو المطالبة بمكافآت Ubisoft Connect مقابل 10 ألعاب مختارة.

وقالت الشركة أيضًا إن إيقاف الخدمات عبر الإنترنت لن يؤثر إلا على وظائف معينة عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه إذا قام المستخدمون بشراء هذه الألعاب، فسيظل بإمكانهم لعبها.

قائمة الألعاب والمنصات المتأثرة Assassin's Creed II - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC

Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations - PC

Ghost Recon Future Soldier - PC

Heroes of Might and Magic VI - PC

NCIS - PC

R.U.S.E - PC

Splinter Cell: Conviction - XBox 360

Trials Evolution - PC

لماذا تقوم Ubisoft بإنهاء دعم الخدمة عبر الإنترنت؟ وقالت الشركة إن هذه الخطوة ضرورية لأن التقنيات التي تعمل عليها هذه الألعاب "قديمة".

وقالت: "إن إيقاف تشغيل مثل هذه الخدمات للألعاب القديمة ليس شيئًا نتعامل معه باستخفاف، ولكنه أمر ضروري نظرًا لأن التكنولوجيا التي قادت هذه الخدمات أصبحت قديمة".

قد تؤثر التكنولوجيا القديمة على تجارب اللعب المثالية بسبب "تعطل الأشياء" وقد تعرض اللاعبين للأعطال والانتهاكات الأمنية.