تكنولوجيا: شركة DJI تنفي دفع غرامة قدرها 6 مليارات دولار وسط شائعات عن انتهاك براءات الاختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ردًا على الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن شركة DJI، الشركة المصنعة الشهيرة للطائرات بدون طيار، قد تم تغريمها مبلغ ضخم قدره 6 مليارات دولار بسبب انتهاك براءات الاختراع المزعوم في الولايات المتحدة، أصدرت الشركة بسرعة بيانًا في 31 أكتوبر تنفي فيه هذه التكهنات بشدة.

ودحضت كريستينا تشانغ، المديرة الأولى للتخطيط الاستراتيجي والاتصالات الخارجية في DJI، هذه المزاعم، موضحة أن مبلغ التسوية الدقيق، كما حددته هيئة المحلفين في أبريل من هذا العام، بلغ 279 مليون دولار أمريكي.

وشدد تشانغ على أن القضية لا تزال قيد المحاكمة، وحتى الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي معلومات محدثة عن الحكم.

اعترضت شركة DJI بشدة على قرار هيئة المحلفين، مؤكدة بحزم أن منتجاتها لا تستخدم تقنية Textron. فقد اتهمت شركة Textron، وهي شركة طائرات هليكوبتر عسكرية، شركة DJI، الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار المدنية، بانتهاك براءات الاختراع.

جادلت شركة DJI بأن التقنيات المعنية كانت متميزة بشكل أساسي، مع تقديم براءة الاختراع الأساسية التي استشهدت بها شركة Textron في عام 2011. ومن اللافت للنظر أن شركة DJI قد قامت بالفعل بدمج هذه التكنولوجيا في نموذج XP3.1، الذي تم إصداره في عام 2009.

ونظرًا لهذه الظروف، أعربت شركة DJI عن عزمها استكشاف المزيد من السبل القانونية، والتفكير في إمكانية مواصلة استئنافها.

حافظت الشركة على ثقتها في العملية القانونية، معتقدة أن القوانين المحلية ستوفر في نهاية المطاف حلاً عادلاً وعادلاً للنزاع المستمر.

ومع استمرار تطور القضية، تظل DJI حازمة في موقفها، ودحضت الشائعات وأعادت تأكيد التزامها بالدفاع عن موقفها في قاعة المحكمة.

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