تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية ThunderRobot ZERO 75 Retro Red في الصين مقابل 349 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت ThunderRobot لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة تسمى ZERO 75 Retro Red في الصين، وهي متاحة الآن للشراء على موقع JD.com بسعر 349 يوان (48 دولارًا).

وعلى ما يبدو، تتميز لوحة المفاتيح ThunderRobot ZERO 75 Retro Red بتصميم مدمج بنسبة 75% يحافظ على مساحة المكتب القيمة دون التضحية بأي وظائف لوحة المفاتيح.

كما انها تدعم التبديل السريع، مما يتيح للمستخدمين تغيير المفاتيح دون الحاجة إلى اللحام. علاوةً على ذلك، فهي توفر خيارات اتصال ثلاثية الأوضاع، بما في ذلك تقنية Bluetooth واللاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز و USB سلكي (Type-C)، مما يضمن تعدد الاستخدامات لمختلف الإعدادات وتفضيلات المستخدم.

ويعطي تصميم لوحة المفاتيح الأولوية لإنشاء تجربة كتابة أكثر هدوءًا ونعومة. ويحقق ذلك من خلال هيكل الحشية، ولوحة تحديد موضع الحاسب الشخصي المشقوقة، وحزمة صوت HiFi الشاملة، والتي تشتمل على حصيرة مفاتيح IXPE الرغوية ذات 8 طيات، وحصيرة سيليكون، وقطن PORON، وقطن حصيرة التبديل، ولوحة عازلة للصوت من الأكريليك، تعمل جميعها في نفس الوقت لتقليل ضوضاء التجويف.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن ZERO 75 بكرة معدنية مستقلة على الجانب الأيسر للتحكم في مستوى الصوت والإضاءة بشكل مريح.



من الأمور المركزية في أداء ZERO 75 هو “Flame Switches” الخطي المخصص لـ POM، والذي تم تصميمه لأكثر من 70 مليون ضغطة مفتاح بقوة تشغيل تبلغ 43 جرامًا.

يتم استكمال هذه المفاتيح بأغطية مفاتيح PBT رفيعة المستوى في نظام ثلاثي الألوان: الأسود والأبيض والأحمر، مما يعزز الجاذبية البصرية ويوفر سطح كتابة متين ومريح يقاوم التآكل والبهتان.

ولإدارة الطاقة بكفاءة، تتميز لوحة المفاتيح بمؤشر انخفاض البطارية ووضع توفير الطاقة التلقائي الذي يتم تنشيطه بعد 10 دقائق من عدم النشاط.

يمكن أن تدوم البطارية المدمجة بسعة 4000 مللي أمبير لمدة تصل إلى 43 يومًا مع إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوحة المفاتيح الاتصال بما يصل إلى خمسة أجهزة في وقت واحد.

توفر ZERO 75 أيضًا إضاءة خلفية RGB مع 16 مؤثرًا محددًا مسبقًا للتخصيص. ويمكن للمستخدمين تخصيص تجربتهم بشكل أكبر باستخدام برنامج التشغيل الحصري للوحة المفاتيح، مما يسمح بتحرير الماكرو المعقد وإعادة تعيين المفاتيح.

وتم تصميم ZERO 75 مع وضع الألعاب في الاعتبار، ولا يتنازل عن بيئة العمل. وهي تتميز بثلاث زوايا قابلة للتعديل للأقدام الخلفية وسيليكون مضاد للانزلاق لتحقيق الثبات.

علاوةً على ذلك، فهي تتضمن تصميم الارتفاع الأمامي المريح الذي يبلغ 18 ملم استخدامًا مريحًا. ويوفر محور القمر الصناعي T3 الذي تمت ترقيته ضغطات مفاتيح أكثر سلاسة وثباتًا.

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