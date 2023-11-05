تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp سيبدأ قريبًا في التحقق عبر البريد الإلكتروني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُطلب من بعض المستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم.

يبدو أن الطرح محدود لهذه الميزة، على الرغم من أن عددًا قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عنها.

وكانت هناك تقارير من قبل بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، مما يشير إلى أن فريق واتساب كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس.

تهدف طريقة التحقق الجديدة إلى تطبيق طبقة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين. سيجعل اختراق الحسابات أمرًا أكثر صعوبة.

على الرغم من أن عملية الطرح محدودة جدًا في الوقت الحالي، إلا أننا نتوقع أن يصل نظام التحقق إلى جميع المستخدمين في وقت قريب.

أما بالنسبة لطريقة التحقق نفسها، فهي تبدو وكأنها عملية مباشرة؛ ما عليك سوى كتابة بريدك الإلكتروني وانتظار التحقق في صندوق الوارد الخاص بك.

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