تكنولوجيا: سامسونج ستطلق جهاز Tab Active5 اللوحي في أوائل عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج جهاز Tab Active4 Pro منذ أكثر من عام، وقد يصل الاصدار التالي من الجهاز في غضون بضعة أشهر.

فقد ظهرت قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للجهاز اللوحي الجديد لتكشف عن بعض التفاصيل حوله، على الرغم من أنها لم تؤكد الاسم الفعلي.

ستكون بطارية الجهاز الجديد قابلة للاستبدال من قبل المستخدم. ويحمل الجهاز الاسم الرمزي EB-BX306GBY، ولكن لا يوجد تفاصيل واضحة حول مواصفات الجهاز.

سيكون لدى سامسونج رقمين من طراز الجهاز اللوحي؛ SM-X300 لإصدار Wi-Fi فقط وSM-X306B للإصدار المزود باتصال 5G.

من المتوقع ان يبلغ سعر الجهاز حوالي 800 يورو، وسيكون به قلم S-Pen بالداخل.

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