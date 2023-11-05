شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أسهم شركة أبل بعد تحذير من ركود فى الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلصت أسهم شركة أبل خسائرها مدفوعة بتوقعاتها لربع مالى ضعيف، وذلك بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي الآمال في توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، وفقًا لموقع gadgets360.

وانخفض السهم بنسبة 1.5٪ في التعاملات المبكرة، بعد أن انخفض بأكثر من 3٪ قبل الجرس، وكانت الشركة الأكثر قيمة في العالم "أبل" في طريقها إلى خسارة 40 مليار دولار من القيمة السوقية، إذا استمرت الخسائر.

وتوقعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن تكون المبيعات خلال ربع العطلات، وهو الربع الأكبر عادة، أقل من تقديرات وول ستريت، ملقية باللوم على ضعف الطلب على أجهزة آيباد والأجهزة القابلة للارتداء.

وقالت شركة بيرنشتاين للسمسرة: "لقد توقف نمو إيرادات أبل خلال الأرباع القليلة الماضية، ويبدو من المرجح أن يستمر في الركود خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن ربع العطلات عادة ما يحدد نغمة السنة المالية لشركة أبل التي تستمر حتى سبتمبر.

مع ذلك، وجد السهم بعض الدعم بعد أن أظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت أقل من المتوقع في أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم في جميع المجالات وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي دورة تشديد أسعار الفائدة.

قام ما لا يقل عن 14 محللًا بتخفيض أهدافهم السعرية لشركة Apple، مما أدى إلى انخفاض متوسط السعر المستهدف إلى 195 دولارًا، وفقًا لبيانات LSEG، ويتم تداول أسهم شركة Apple حاليًا بما يقرب من 26 ضعفًا لتقديرات أرباحها الآجلة لمدة 12 شهرًا، وهي من بين أدنى المعدلات في ما يسمى بأسهم "Magnificent Seven".

وقال توم فورتي، المحلل في DA Davidson: "إننا نعتبر توجيهات الإدارة الثابتة للمبيعات دليلاً على أن الشركة لا يمكنها الاعتماد على مبيعات iPhone لدفع الأسهم إلى الارتفاع، كما فعلت في الماضي".

وشهد هاتف iPhone، وهو مصدر الإيرادات الرئيسي لشركة Apple، ارتفاعًا في مبيعاته في ربع سبتمبر، ومن المتوقع أيضًا أن يسجل زيادة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

أصر الرئيس التنفيذي تيم كوك أيضًا على أن طرازات iPhone 15 تحقق أداءً جيدًا في الصين، حيث سعى إلى تهدئة مخاوف وول ستريت من أن شركة Apple كانت تفقد حصتها في السوق لصالح شركة Huawei الصاعدة وغيرها من بائعي الهواتف الذكية المحليين، وقال كوك لرويترز "في البر الرئيسي للصين، سجلنا رقما قياسيا ربع سنوي لربع سبتمبر بالنسبة لآيفون".