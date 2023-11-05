شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلسطين على هواء سناب شات.. إقبال على Snap Map لمواكبة تطورات عدوان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب العالم الأزمة الإنسانية في غزة وهي تتكشف في الوقت الحقيقي من خلال حسابات مباشرة موثقة على تطبيق سناب شات، من بين جميع الأماكن، حيث ردت إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر بقوة غير مسبوقة ضد الأراضي الفلسطينية، ما أودى بحياة أكثر من 9000 فلسطيني وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت لجنة حماية الصحفيين بأن ما لا يقل عن 30 صحفيًا قُتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي والحصار الكامل على المنطقة، ويقول الصحفيون في غزة إنه بدون الوصول المستمر إلى الغذاء والماء والكهرباء، يصبح من "المستحيل" مواصلة تقديم التقارير، فيما تنتشر المعلومات الخاطئة حول العنف المتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب techcrunch الأمريكى، فوسط دعوات لوقف إطلاق النار، يحث مستخدمو TikTok وX (تويتر سابقًا) متابعيهم على مشاهدة الدمار الذي لحق بغزة بأنفسهم على خرائط Snap Maps، التي عرضت النقاط الساخنة في جميع أنحاء شمال غزة منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية الشهر الماضي، فيما لا يحتاج المستخدمون إلى تسجيل حساب لعرض Snap Map - إذ يمكن الوصول إلى إصدار سطح المكتب من الخريطة بشكل عام.

وبحسب تقرير الشركة فمنذ 7 أكتوبر، شهدت الشركة زيادة "معتدلة" في المشاركات للقصص العامة من غزة، وقالت الشركة أيضًا إن المزيد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم يشاهدون المحتوى من المنطقة، وفي الأسابيع التي تلت بدء الحصار الإسرائيلي للقطاع، تمت مشاركة تسجيلات الشاشة للخريطة، التي تعرض النقاط الساخنة الحمراء الساطعة في جميع أنحاء شمال غزة، عبر الإنترنت.

في مقاطع الفيديو الأخيرة التي تم نشرها من مدينة غزة ليلة الخميس، على سبيل المثال، سجل المستخدمون تفجيرات من نوافذهم، وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة في الصباح السابق الدخان يتصاعد من المباني المتبقية والأحياء المهدمة والناس يتجمعون حول المركبات الطبية لتلقي العلاج.

يذكر أنه تم إطلاق Snap Map لأول مرة في عام 2017 كميزة لمشاركة الموقع تتيح للمستخدمين معرفة المكان الذي ينشر فيه أصدقاؤهم القصص، ويتم عرضها على خريطة تفاعلية، ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة المحتوى الخاص بهم في "قصتنا"، وهو أرشيف عام تعاوني للقصص المنشورة من المواقع الشهيرة، والتي يتم عرضها كنقاط اتصال على "الخريطة الحرارية"، وإذا كان العديد من المستخدمين ينشرون قصصًا من نفس الموقع تقريبًا، مثل مهرجان موسيقي، فسوف تظهر على الخريطة الحرارية.

في السنوات التي تلت إطلاق Snap Map، أصبحت مصدرًا غير متوقع لمواكبة الأحداث الجارية وتسليط الضوء على الاحتجاجات السياسية، ففي أعقاب إطلاق النار الجماعي في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا في عام 2018، استخدم الطلاب الخريطة لتوثيق وأرشفة الإضراب في الفصول الدراسية على مستوى البلاد للمطالبة برقابة أكثر صرامة على الأسلحة.

وأثناء احتجاجات Black Lives Matter في عام 2020، نشر مستخدمو Snapchat مقاطع فيديو تعبر عن التضامن وتسجل حالات عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

تعتبر Snap Map ذات أهمية خاصة حيث أن مواقع رسم الخرائط الأخرى تحد من الميزات في المنطقة إذ قامت شركة جوجل بتعطيل ظروف حركة المرور المباشرة في إسرائيل وقطاع غزة لخرائط جوجل و Waze الأسبوع الماضي، وفقًا لتقارير بلومبرج، ولا يزال بإمكان المستخدمين استخدام الميزات الملاحية للتنقل، لكنهم غير قادرين على رؤية بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، وفقًا لبلومبرج، لأن التحديثات المباشرة يمكن أن تكشف تحركات الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة The Hill أن خرائط Apple اتخذت إجراءً مماثلاً امتثالاً لطلب الجيش الإسرائيلي.