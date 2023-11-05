مستعينا بالفراعنة.. عالم الزلازل الهولندي يدعم فلسطين.. ويؤكد: نشأت قبل أسرائيل بمئات السنين

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس أن عمر دولة فلسطين "يمتد لمئات السنين قبل الميلاد، حيث نشأت قبل إسرائيل وكانت موجودة أيام الفراعنة."

وعبر حسابه بموقع "إكس"، كتب هوجربيتس عدة تدوينات تدعم حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم، وتهاجم سياسة التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل.

وتحدث العالم الهولندي عن تسمية "فلسطين" وكيف نشأت قبل قيام دولة إسرائيل بسنوات طويلة جدا تعود إلى مئات السنين قبل الميلاد، بل وكونها عاصرت دولة المصريين القدماء وكانت ضمن مملكتهم.

وقال هوجربيتس: "قبل وجود مملكة إسرائيل كانت هناك مملكة مصر التي كانت تشمل (فلسيت)ـ أي فلسطين وفق ما أسماها المصريون قديماً"، مقترحا بسخرية محاولة المصريين استعادة جميع الأراضي الفلسطينية.

وفي تدوينة أخرى، قال هوجربيتس إنه "تاريخياً، يعود اسم فلسطين إلى القرن الخامس قبل الميلاد"، وتحدث في تغريدة ثانية عن عمر أقدم من ذلك لفلسطين، قائلا: "تشير الحفريات في البيضاء بالأردن إلى أن أقدم المنازل الفلسطينية تم بناؤها منذ حوالي 9000 عام".

وعن حديثه بشأن تاريخ فلسطين ودعمه لحق أهلها في ارضهم، كتب الباحث الهولندي تعليقا قال فيه: "كباحث، لم أقم بدراسة الزلازل والكواكب فحسب، فقد كنت مهتمًا بالثقافات واللغات والتاريخ وصعود الحضارات وسقوطها، وإذا كان هناك أي شيء يمكن أن نتعلمه من التاريخ، فهو أن الحضارة محكوم عليها بالهلاك عندما يديرها الأكاذيب والجشع والعنف".