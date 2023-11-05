أفضل 5 تطبيقات لياقة بدنية للأندرويد

أفضل تطبيقات لياقة بدنية للأندرويد..عندما تود أن تقوم بالحفاظ على لياقتك البدنية، فإنك تلجأ للعديد من الحلول، وإحداها أن تقوم بالإستعانة بتطبيقات اللياقة البدنية التي سأذكرها لك تاليًا، تطبيقات اللياقة البدنية يمكن أن تساعدك بشكل كبير في بناء جسدك من جديد بالشكل الذي تريده، تختلف فيما بينها بميزات مختلفة، وسنتعرف عنها تاليًا تطبيق تلو الأخر مع توضيح ما يقوم به كل تطبيق، وتلك هي التطبيقات المختارة الأفضل من بين تطبيقات اللياقة البدنية، تابع لتتعرف على المزيد.

التمارين المنزلية – بدون معدات

أحد أفضل تطبيقات لياقة بدنية لهاتفك الأندرويد، يتميز بتصميمه الجيد والذي يساعدك على استخدامه بسهولة دون تعقيد، يأتي بمجموعة من التمارين مختلفة المستويات، يقوم بتقسيم خطة تدريبية مختلفة المستويات، ويوفر لك مجموعة تمارين إحماء وإطالة قبل البدء في التدريبات الخاصة بك، يوفر لك رسم بياني يتتبع حالتك، ودليل لشرح التمارين جميعها ليسهل عليك أدائها إذا كنت مبتدئ، ولهذا يعد أحد أفضل التطبيقات للياقة البدنية.

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itrainer

أحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية الذي يوفر لك الكثير من الأمور التي ستساعدك على ممارسة الرياضة بشكلٍ أفضل، إذا وددت أن تبدأ في التخسيس، فتطبيق Itrainer يقوم بتقسيم نظام للتخسيس متكامل يساعدك في رحلتك، ونظام تدريب للتمارين التي يتعين عليك أدائها، يأتي بالعديد من الأوضاع الرياضية في حال كنت تقوم بالتديب في الصالة الرياضية، ويقوم بحساب فترات الراحة بين التمرين والآخر، ولهذا يعد أحد أفضل التطبيقات للياقة البدنية.

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myfitness

أحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية، ويأتي بالعديد من الخواص التي تميزه عن غيره من التطبيقات، عندما تقوم بفتح التطبيق يطلب منك أن تسجل وزنك وطولك وتلك التفاصيل؛ كي يتمكن التطبيق من تحديد المعلومات اللازمة لتحديد نظام غذائي ملائم لك، ويقوم بتحديد الكالوريز المطلوبة لكي تتمكن من التغذية السليمة المطلوبة لجسدك، ولهذا يعد أحد التطبيقات الهامة من بين التطبيقات التي نذكرها، وننصح به كأحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية.

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fitness body building

أحد افضل تطبيقات لياقة بدنية التي ننصح بها في مقالنا، حيث يأتي بتصميم رائع لتسهيل استخدامه بشكلٍ بسيط، وجدير بالذكر أنه يدعم اللغة العربية، وهذا لتسهيل استخدامه أكثر بالنسبة لنا كعرب، يُمكنك تطبيق Bodybuilding من التدريب حسب كل عضلة على حدى حيث يقسم التمرينات حسب كل عضلة في الجسم، ويأتي بعروض توضيحية للتمارين التي تقوم بأدائها لتسهيل القيام بها دون أخطاء، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية للأندرويد.

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Strong workout tracker gym log

أحد أفضل تطبيقات لياقة بدنية التي ستساعدك كثيرًا أثناء التدريب في الصالة الرياضية، حيث تقوم من خلاله بتسجيل الأوزان التي تقوم بالتدريب بها، حيث تقوم بتسجيل تدريج الأوزان مما يفيدك في الزيادة التدريجية للأوزان التي تقوم بالتدريب بها، كما يقوم بتحديد وقت الإستراحة المطلوب بين التمرينات مما يساعدك في التدريب بشكل صحيح وصحي، كما يقوم بإمدادك بتقرير عن الأوزان وعدد مجموعات التدريب الواحد كي تتمكن من إعادة ترتيب طريقة التدريب إذا كان هناك خطأ في نقطة ما.

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