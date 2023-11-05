شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو شبكة فيس بوك يشكون تعطل زر "الرجوع" على المنصة والان مع تفاصيل الخبر
وقد لجأ العديد من مستخدمي فيس بوك لكتابة منشورات تتساءل عن وجود هذه المشكلة، وما هي كيفية حلها، فيما لم يصدر فيس بوك أي بيان حول هذه المشكلة أو كيفية حلها، ولكن فيما يبدو أنها مشكلة فنية من قبل فيس بوك.
وبحسب تقرير لـ thenaturehero، فإن هذه المشكلة ظهرت مباشرة بعد التحديث الأخير من فيس بوك، ولا يوجد حلول لهذه المشكلة في الوقت الحالي، ويتسبب هذا الخطأ في توقف زر الرجوع عن الاستجابة بل ويتسبب أيضًا في تعطل شريط التنقل للمستخدمين.
بحسب التقرير فإن السبب الرئيسي لعدم عمل زر الرجوع لفيسبوك هو عدم التوافق بين تطبيق فيسبوك ونظام أندرويد، حيث يؤدي هذا إلى تعطل زر الرجوع وشريط التنقل بالجهاز أثناء استخدام التطبيق، وبالمثل، فإن السبب الرئيسي لهذه المشكلة على فيسبوك يرجع إلى التحديث الأخير لفيسبوك.
حاليًا، لا توجد إصلاحات يمكن للمستخدمين تجربتها بأنفسهم لإصلاح زر الرجوع الذي لا يعمل على فيسبوك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن للمستخدمين فعله حاليًا هو انتظار تحديث البنية الجديد من فيس بوك.
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