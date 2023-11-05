شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو شبكة فيس بوك يشكون تعطل زر "الرجوع" على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق فيس بوك من مشكلة تتعلق بزر "الرجوع" على المنصة، حيث يواجه المستخدمون مشكلة تتعلق بعدم قدرتهم على العودة إلى الصفحة الرئيسية عند الدخول إلى أي منشور أو صفحة خاصة مستخدم آخر.

وقد لجأ العديد من مستخدمي فيس بوك لكتابة منشورات تتساءل عن وجود هذه المشكلة، وما هي كيفية حلها، فيما لم يصدر فيس بوك أي بيان حول هذه المشكلة أو كيفية حلها، ولكن فيما يبدو أنها مشكلة فنية من قبل فيس بوك.

وبحسب تقرير لـ thenaturehero، فإن هذه المشكلة ظهرت مباشرة بعد التحديث الأخير من فيس بوك، ولا يوجد حلول لهذه المشكلة في الوقت الحالي، ويتسبب هذا الخطأ في توقف زر الرجوع عن الاستجابة بل ويتسبب أيضًا في تعطل شريط التنقل للمستخدمين.

أسباب عدم عمل زر الرجوع في الفيس بوك بحسب التقرير فإن السبب الرئيسي لعدم عمل زر الرجوع لفيسبوك هو عدم التوافق بين تطبيق فيسبوك ونظام أندرويد، حيث يؤدي هذا إلى تعطل زر الرجوع وشريط التنقل بالجهاز أثناء استخدام التطبيق، وبالمثل، فإن السبب الرئيسي لهذه المشكلة على فيسبوك يرجع إلى التحديث الأخير لفيسبوك.