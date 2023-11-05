تكنولوجيا: نماذج لصور بعدسات كاميرة هواتف iQOO 12 وiQOO 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية للإعلان عن سلسلة هواتف iQOO 12 في حدث يعقد في 7 من نوفمبر، ولقد إستعرضت iQOO نماذج لصور بعدسات كاميرة هواتف iQOO 12 وiQOO 12 Pro قبل إنطلاق الحدث.

صور تشويقية جديدة توضح آداء الكاميرة في إصدارات iQOO القادمة من هواتف iQOO 12 وiQOO 12 Pro، قبل إنطلاق الحدث الرسمي للشركة خلال الأيام المقبلة.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن بعض من مواصفات سلسلة iQOO 12 التي تنطلق بحجم شاشة 6.78 إنش، بمعدل تحديث 144Hz.

بينما يأتي هاتف iQOO 12 بجودة عرض 1.5K، مع مستشعر ضوئي مدمج في الشاشة، أيضاً يتميز iQOO 12 Pro بجودة عرض 2K في شاشة E7 AMOLED بتصميم منحني في الحواف، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

ويدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مع رقاقة Q1 المطورة من الشركة والتي تستهدف تعزيز آداء الألعاب الإلكترونية، مع تحسين جودة الصوتيات مع اثنان من المكبرات الصوتية ثلاثية الإتجاهات بنظام ستريو، مع دعم معايير Hi-Res للصوتيات السلكية واللاسلكية.

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