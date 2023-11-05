شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واشنطن تستخدم "AirTags" للقضاء على سرقة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن واشنطن انضمت إلى مدينة نيويورك فى الاعتماد على استخدام AirTags للحد من سرقة السيارات، وكما ذكرت WAMU فتقوم واشنطن العاصمة بتوزيع AirTags مجانًا للمقيمين في أحياء مختارة لمساعدتهم على تتبع سيارتهم في حالة سرقتها وذلك وفقًا لموقع 9to5mac.

وأعلن عمدة واشنطن "موريل باوزر" عن برنامج جديد سيوفر علامات تتبع مجانية للمقيمين في أحياء معينة لوضع سياراتهم، مما يسهل تحديد موقعها في حالة تعرضها للسرقة.

سيتم توزيع علامات التتبع - والتي هي Apple AirTags - على السكان الذين يعيشون في الأحياء التي تشهد أعدادًا كبيرة من سرقة المركبات، وسيتم عرضها في ثلاثة أحداث مختلفة خلال الأشهر المقبلة، سيُطلب إثبات الإقامة والعنوان الذي يتوافق مع منطقة خدمة الشرطة المؤهلة للحصول على العلامة.

وفي فعاليات التوزيع، ستساعد شرطة واشنطن العاصمة السكان على "تثبيت" AirTags في سياراتهم.

وأوضحت باميلا سميث، رئيسة الشرطة بالإنابة: "ما نعرفه هو أن الأفراد المتورطين في هذا النوع من النشاط الإجرامي غالبًا ما يرتكبون جرائم متعددة، ويمكن أن يساعد اعتقال واحد في إغلاق قضايا متعددة، وتأمل المدينة أن تساعد AirTags في لعب دور في القبض على هؤلاء المخالفين المتكررين".

تتبع هذه المبادرة في واشنطن العاصمة برنامجًا مشابهًا في مدينة نيويورك، وصف العمدة إريك آدم استخدام AirTags بأنه مبادرة شرطية "للقرن الحادي والعشرين" لتعقب السيارات المسروقة، ومع ذلك، لم تقدم المدينة تحديثًا حول نجاح المبادرة منذ ذلك الحين.