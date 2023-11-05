شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تستعرض تجربة المملكة في بناء المدن الذكية بـ"المؤتمر العالمي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية المقام في برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر 2023م بوصفها شريكًا عالميًا للمؤتمر والمعرض.

وستعرض خلال المشاركة التجربة السعودية في بناء المدن الذكية ودور سدايا في ذلك الجانب، علاوة على جناح كبير يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في ذلك المجال بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.

البيانات والذكاء الاصطناعي

تهدف سدايا من هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم مذهل في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها ممثلة في سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.

وتعد هذه المشاركة فرصة سانحة لاستعراض أوجه ابتكارات سدايا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وخلال هذه المشاركة يُسلط الضوء على جهود المملكة في قيادة مشاريع المدن الذكية في المستقبل لا سيما ما تقوم به سدايا تجاه بناء هذه المدن وفق أحدث التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق جودة الحياة في المدن، عبر كلمة رئيسة في المؤتمر لمدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.

مركز عمليات الرياض الذكية

ويشارك في الجلسات الحوارية كل من: نائب المشرف العام على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر العنيزان، والرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية الدكتور سطام السبيعي، ومدير مركز الرؤية الحاسوبية والمشرف العام على منصة بصير الدكتور رائد الجدعاني.

وستعرض "سدايا" في جناحها جهود مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر، ومنصة بصير التي تدعم جهود الجهات الحكومية في موسم الحج بحلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استعراض منصتي النفاذ الوطني، وتوكلنا.

ويعد المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم فيما يتعلق بالمدن والابتكار الحضري، إذ يشارك فيه هذا العام 25 ألف مشارك من 140 دولة يمثلون القادة من الحكومات والشركات والمنظمات الأكثر ابتكاراً لنقل المدن نحو مستقبلٍ أفضل.