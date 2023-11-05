تكنولوجيا: سيارة Xiaomi Modena الكهربائية تأتي بنظام لإدراك الحوادث وإطلاق التنبيهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق سيارة Xiaomi Modena الكهربائية قبل نهاية هذا العام، ولقد كُشِف اليوم عن تقنية جديدة تقدم في السيارة الكهربائية تعمل على إدراك مبكر للحوادث وإطلاق التنبيهات لجهات الطوارئ.

رصدت براءة إختراع لشركة شاومي تعود لتقنية جديدة مطورة من الشركة للكشف التلقائي عن تعرض السيارة للحوادث، والإتصال بالطوارئ عند الضرورة.

وترتكز براءة إختراع شاومي على نظام يتضمن ثلاثة من الوحدات تعمل على تقييم خطورة الحوادث لتحديد الجهة المختصة للإتصال التلقائي.

ومن المقرر أن تعمل وحدة “Get” على جمع معلومات عن حالة السيارة والأعطال التي طرأت على السيارة مثل تعطل البطارية، أو الدائرة، أو فتح الوسادة الهوائية، أو إنفصال الإطارات عن السيارة.

أيضاً تعمل وحدة “The Determine” على تصنيف الحادث بين مستوى 1 أو 2، حيث يشير المستوى الأول إلى أضرار طفيفة في السيارة، بينما يشير المستوى الثاني إلى تصدع في الزجاج الأمامي أو تلف المصدات.

ومن المقرر أن تعمل السيارة في المستوى الأول على الإتصال بجهة محددة مسبقاً لأعطال السيارة مع رسالة نصية توضح حالة السيارة، وفي المستوى الثاني تعمل التقنية على تحديد إمكانية وقوع أضرار أكبر أثناء الحادث مثل تسرب الزيت أو إنفصال الإطارات أو إنقلاب السيارة في رسالة للجهة المحددة مسبقاً.

كما سيعمل النظام على التوقف عن تلقي أي إتصالات من أي جهة عدا الطوارئ، ومن المتوقع أن تقدم شاومي هذه التقنية في سيارة Xiaomi Modena، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سيارة شاومي خلال الفترة القادمة.

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