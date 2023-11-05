تكنولوجيا: Dell تعلن عن شاشات Dell UltraSharp U2724D وUltraSharp U2724DE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن الإصدارات الجديدة من شاشات Dell UltraSharp U2724D وUltraSharp U2724DE المميزة بتقنية IPS Black، ومعدل تحديث 120 Hz.

تتوسع Dell بإصداراتها من سلسلة UltraSharp مع شاشات U2724D وU2724DE المميزة بحجم 27 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل.

وتتميز الشاشات بالجمع بين تقنية IPS Black ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشات تباين 2000:1، وسطوع 350 nit، مع تدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 98%.

ولقد أكدت Dell على معايرة sRGB وBT.709 وDCI-P3 وDisplay P3 في المصنع مع انحرافات Delta E تبلغ <2، كما تعد هذه الإصدارات الأولى من الشاشات التي تدعم أعلى معايير TÜV Rheinland من فئة 5 لحماية العين.

وتتضمن الشاشات منفذ HDMI، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومدخل 3.5 مم للسماعات، مع ثلاثة منافذ USB فئة A، مع منفذ USB C يدعم طاقة 15 W USB.

كما تضيف شركة U2724DE منفذ Thunderbolt 3، و RJ45، مع مفتاح KVM، كما تدعم Dell شاشات U2724D وU2724DE بأجهزة إستشعار للإضاءة المحيطة لضبط مستوى السطوع ودقة الألوان بشكل تلقائي.

وتتوفر الشاشات في 9 من نوفمبر على أن تنطلق شاشة U2724D بسعر 480 دولار، وتتوفر شاشة U2724DE بسعر 650 دولار.

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