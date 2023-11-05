تعرف على macOS Sonoma 14.0 وإمكانياته الجديدة

تحديث نظام macOS Sonoma 14.0 يوفر لك عدة ميزات وإمكانيات جديدة تمكنك من استخدام جهازك بطريقة أكثر سهولة وترفع من مستوى استفادتك وإنتاجيتك باستخدام نظام التشغيل، وتتنوع التحديثات الخاصة بالنظام ما بين تحديثات مكالمات الفيديو وتطبيقات الويب وترقية أداء الألعاب، وبهذا المقال نذكر لك تفاصيل نظام التشغيل وميزاته.

تحديثات نظام macOS Sonoma 14.0 الجديدة

1- شاشات التوقف Screen Savers :

يوفر لك هذا النظام إمكانية استخدام العديد من أشكال شاشات التوقف من مختلف أرجاء العالم بحيث يمكنك استخدام الإعدادات في تبديل صور شاشات التوقف حسب نوع الصور الذي تفضله مثل المناظر الطبيعية، أو الخاصة بالمدن، أو مناظر لشاشات التوقف من تحت الماء.

2- شاشة تسجيل الدخول Login Screen

ستلاحظ بمجرد تثبيتك لنظام macOS Sonoma 14.0 على جهازك فإن المكان الذي تقوم بتسجيل دخولك منه عن طريق كتابة كلمة المرور الخاصة بك قد تم نقله من منتصف الشاشة إلى الجزء السفلي منها.

3- الأدوات المصغرة Widgets

يمكنك إضافة الأدوات في أي مكان على شاشة جهازك مع التأكد من أنها لا تشتت انتباهك أثناء استخدام الجهاز فمن الميزات الخاصة بالأدوات أنها تتكيف مع خلفية جهازك بسهولة، كما يمكنك استخدام أدوات جهاز iPhone على جهاز Mac بشرط قرب مكان الجهاز من جهازك واتصاله بنفس شبكة Wi-Fi التي تتصل بها.

4- مكالمات الفيديو Video Conferencing

في macOS Sonoma 14.0 إصلاح المشكلة التي تواجهها أثناء مشاركة شاشتك مع الأشخاص الموجودين في مكالمتك والتي لا تتمكن فيها من الظهور على الشاشة أثناء العرض، وذلك عن طريق تأثير Presenter Overlay الذي يعرض وجهك دون الخلفية فوق عرضك التقديمي أثناء مشاركة شاشتك.

ويمكنك أيضًا إبداء رد فعلك وإضافة رد الفعل هذا على الشاشة أثناء مكالمتك مثل إبداء إعجابك بفكرةٍ ما عن طريق رفع إبهاميك لأعلى وظهور رسوم متحركة على الشاشة تحمل ألعاب نارية بعد إبداءك لرد فعلك.

5- سفاري Safari

باستخدام خاصية Safari Profiles على macOS Sonoma 14.0 يمكنك الفصل بين الحسابات التي تستخدمها في العمل أو في منزلك أو في الدراسة بسهولة باستخدام ملفات شخصية تفصل بها تصفحك لموضوعات عن الأخرى. يمكنك مشاركة كلمات ومفاتيح المرور مع أفراد عائلتك مع الحفاظ على أمانها وتشفير تلك البيانات بينك وبين الطرف الآخر عبر iCloud Keychain. في حالة عدم استخدامك لنافذة التصفح الخاصة عند الاعتماد على التصفح الخاص المحسن Enhanced Private Browsing فإن تلك النوافذ سيتم إغلاقها بمجرد عدم استخدامها، كما سيمنع أي متتبع يقوم باستخدام عنوان URL في تحديد هويتك من التمكن من فعل ذلك بعد التحديث إلى macOS Sonoma 14.0 .

6- تطبيقات الويب Web apps

يمكنك استخدام أي موقع ويب تعتمد عليه بنفس شكل التطبيق حتى تتمكن من استخدامه وفتحه بسهولة ويمكنك إتباع تلك الخطوات من أجل الحصول على تلك الميزة:

قم بفتح موقع الويب الذي تحتاج استخدامه كتطبيق. اضغط على ملف File ثم اختر Add to Dock وبهذا ستتمكن من الحصول على أيقونة تشبه أيقونات التطبيقات حتى تتمكن من فتحه بسهولة دون الحاجة إلى فتح المتصفح للوصول إليه.

7- الرسائل Messages

يمكنك الحصول على الملصقات الموجودة على أجهزة iOS أو iPadOS عن طريق مزامنتها إلى MacOS بسهولة. ستتمكن من الحصول على بحث بفاعلية أكبر داخل تطبيق الرسائل وتصنيف بحثك حسبما تريد إلى الأشخاص أو الصور والروابط، وغير ذلك مما يسهل من حصولك على ما تريد. زيادة خصوصيتك في الحصول على تحذيرات خاصة بمحتوى الرسائل حتى لا تقوم بفتح صور لرسائل تحمل محتوى لا يناسبك بشكلٍ غير متوقع وبدون تحذير مسبق. يوجد وسائل حماية للأطفال عن طريق تحديد مقاطع الفيديو غير المناسبة أو الصور التي تتضمن محتوى غير لائق عبر الرسائل.

8- الألعاب Games

يمنح Game Mode في تحديث macOS Sonoma 14.0 الألعاب الأولوية في وحدة معالجة الرسومات GPU ووحدة المعالجة المركزية CPU بحيث يزيد ذلك من إمكانية اللعب بكفاءة أكبر على جهازك وتحسين الاستجابة داخل اللعبة.

9- لوحة المفاتيح Keyboard :

يمكنك الاعتماد على نموذج لغة قوي في التصحيح التلقائي المحسن بحيث تسهل عليك تلك الميزة الكتابة بشكلٍ كبير. يعطيك النص التنبؤي أكثر من خيار بكلمات فردية أو كلمات متعددة يمكنك انتقاء ما يناسبك من بينها. يمكنك استخدام الصوت ولوحة المفاتيح في الإملاء المحسن بحيث تتمكن من إدخال النص إلى الجهاز وتحريره بسهولة.

10- سماعات AirPods

يمكنك باستخدام وضع Adaptive Audio تخصيص تجربة التحكم في الضوضاء بما يناسب البيئة المحيطة بك. يتم ضبط صوت الوسائط بناءً على تفضيلاتك الثابتة بمرور الوقت وكذلك البيئة التي تحيط بك. استخدام ميزة Conversation Awareness يخفض من صوت الوسائط ويقلل الضوضاء الموجودة في الخلفية كما يحسن من أصوات الأشخاص الذين يتحدث معهم المستخدم. يمكنك كتم صوت المايكروفون أو إلغاء كتمه عن طريق الضغط على جذع سماعتك AirPods stem أثناء إجراء مكالماتك. اكتشاف أجهزة Mac بسرعة أكثر مرتين مقارنة بما سبق باستخدام ميزة التبديل التلقائي المحسن Improved AirPods automatic switching.

11- إمكانية الوصول Accessibility :

يمكنك استخدام أجهزة الاستماع التي تتوافق مع جهاز iPhone مع أجهزة Mac بعد تثبيت macOS Sonoma 14.0. باستخدام خاصية Live Speech يمكنك كتابة ما ترغب في قوله وقراءته في مكالماتك أو محادثاتك الشخصية. باستخدام خاصية Personal voice يمكنك تكوين وإنشاء صوت مشابه لصوتك بطريقة آمنة في حالة احتياجك إليه في مكالماتك.

12- ميزات أخرى:

يمكنك الحصول على ميزة التدوين التلقائي لرمز التحقق الذي يتم استخدامه لمرة واحدة دون حاجتك إلى مغادرة المتصفح من أجل الحصول عليه. تستطيع عرض ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا في تطبيق Notes بحيث يسهل عليك عرضها. جمع العناصر التي تتشابه في أقسام منفصلة عن بعضها تلقائيًا عند كتابة قائمة البقالة في تذكيراتك. باستخدام البحث المرئي Visual Look Up يمكنك الحصول على وصفات مماثلة لما يوجد في الصورة وكذلك التعرف على العناصر الموجودة في إطارات الفيديو المتوقفة. الحصول على خيار آخر مع Hey Siri وهو قول Siri فقط لزيادة سهولة التنشيط. يمكنك الحصول على سجل نشاط خاص بمنزلك لأقفال الأبواب وأنظمة الأمان وأجهزة الاستشعار.

كيفية تثبيت macOS Sonoma 14.0 على جهاز ماك

قم بفتح System Settings أو System Preferences إن كنت تملك نسخة قديمة من MacOS. اضغط على Software Update وسيبحث جهازك عن التحديث. اضغط على Upgrade Now وانتظر قليًلا ثم اضغط على Install وسيتم بعدها البدء في تثبيت macOS Sonoma 14.0 على جهازك مع العلم بأنك لن تتمكن من استخدام الجهاز حتى يتم انتهاء التثبيت.