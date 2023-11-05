شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقود شحنات سوق الأجهزة اللوحية العالمية.. كيف كان أداء العلامات التجارية الأخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير إن شركة أبل قادت سوق الأجهزة اللوحية بحصة سوقية تبلغ 38% حتى مع انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية حول العالم في الربع الثالث من عام 2023 (الربع الثالث 2023) بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 33 مليونًا.

وفقًا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق Canalys، قامت شركة آبل بشحن 12.5 مليون جهاز آيباد، تليها شركة سامسونج في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 19% وشحنات 6.2 مليون جهاز لوحي، كذلك لينوفو بشحن 2.6 مليون جهاز لوحي لتحتل المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 8%.

وفي حين سجلت جميع الشركات الثلاث الأولى انخفاضًا على أساس سنوي، سجلت هواوي وشاومي – اللتان احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي – نموًا، حيث استحوذت هواوي على 5.7% من حصة السوق وشاومي على 4.9%.

وقالت شركة أبحاث السوق إن شحنات الأجهزة اللوحية تمثل زيادة متتالية بنسبة 8%، مما يعكس انتعاش سوق الأجهزة اللوحية قبل موسم العطلات.

"مع استقرار المخزونات، بدأت شحنات الأجهزة اللوحية في الزيادة بشكل متتابع، ما يصب بشكل إيجابي على موسم العطلات القادم، حيث من المتوقع أن يؤدي استمرار التخفيضات وإطلاق المنتجات الجديدة إلى إعادة السوق إلى النمو على أساس سنوي.

وقال هيماني موكا، مدير الأبحاث في شركة Canalys: "لقد حدث تحول في التفضيلات نحو الأجهزة المتميزة ذات الشاشات الأكبر حجمًا، متأثرًا بتطور احتياجات المستخدم حول الإنتاجية واستهلاك المحتوى".

انخفاض شحنات كروم بوك وانخفضت شحنات أجهزة كروم بوك أيضًا بنسبة 19% لتصل إلى 3.5 مليون في الربع الثالث من عام 2023 نظرًا لتصفية جزء كبير من مخزون العودة إلى المدرسة عبر القناة.

وقال التقرير إن شركة أيسر استعادت المركز الأول في شحنات أجهزة كروم بوك بانخفاض منخفض نسبيًا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثاني، لكن الشحنات لا تزال تنخفض بنسبة 17% على أساس سنوي.

كذلك واجهت HP، التي تم وضعها في المركز الثاني، انخفاضًا تسلسليًا أكبر بنسبة 57% بعد أن احتلت المركز الأول سابقًا.

وفي الوقت نفسه، حافظت شركة Dell على المركز الثالث، حيث تطابقت شحناتها في الربع الثالث تقريبًا مع شحنات HP، تليها Lenovo وAsus اللتان احتلتا المركزين الأخيرين، على التوالي، في المراكز الخمسة الأولى.

وفقًا لكيرين جيسوب، المحلل في Canalys، "تغير مسار نمو أجهزة Chromebook بسرعة نحو الأسوأ في الربع الثالث من عام 2023 حيث انخفضت الشحنات بنسبة 40% على أساس ربع سنوي بعد الطلب القوي سابقًا على التعليم من السوق الأمريكية."