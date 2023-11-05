تكنولوجيا: تسريبات تؤكد تفاصيل تصميم ومواصفات هاتف Vivo X100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سلسلة Vivo X100 في جذب الاضواء في ترقب للإعلان الرسمي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تفاصيل تصميم ومواصفات الإصدار الرئيسي من السلسلة.

تتبنى سلسلة Vivo X100 التصميم المميز لهاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra والذي يضم كاميرة تتوسط الغطاء الخلفي بتصميم دائري مع شعار “Zeiss” في المنتصف، وعدد 4 من العدسات.

ولقد قدمت التسريبات التي نشرت على منصة Weibo صور حية لهاتف Vivo X100، والتي تكشف عن الطبقة الخارجية الزجاجية لكاميرة الهاتف التي تتميز بتصميم منحني، مع إطار معدني يحيط بوحدة الكاميرة.

ومن المتوقع أن تعود العدسات الزرقاء المربعة في الجانب الأيمن من وحدة الكاميرة إلى المستشعر الرئيسي.

من جانب أخر أكدت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench، وAnTuTu على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Dimensity 9300، ولقد سجل الهاتف نتائج مرتفعة في إختبارات الآداء، إلا أن أنه لم يتخطى آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف X100 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة من سلسلة Vivo X100.

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