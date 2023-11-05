علوم وتكنولوجيا

سعر ومواصفات Xiaomi 14 – مميزات وعيوب شاومي 14

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محمود هاني 0 تبليغ

Xiaomi 14 الرائد الجديد من شاومي، اول هواتف شاومي بنظام HyperOS الجديد او بواجهة HyperOS تحديدًا التي اطلقتها شاومي بدلًا من واجهتها Miui، هاتف Xiaomi 14 هاتف ممتاز من ناحية المواصفات ونأمل ان يغير HyperOS تجربته الى الأفضل.

المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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