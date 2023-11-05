سعر ومواصفات Xiaomi 14 – مميزات وعيوب شاومي 14

Xiaomi 14 الرائد الجديد من شاومي، اول هواتف شاومي بنظام HyperOS الجديد او بواجهة HyperOS تحديدًا التي اطلقتها شاومي بدلًا من واجهتها Miui، هاتف Xiaomi 14 هاتف ممتاز من ناحية المواصفات ونأمل ان يغير HyperOS تجربته الى الأفضل.