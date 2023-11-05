شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات تحديث iOS 17.2 الجديد لأجهزة iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة Apple الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.2 للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام الأسبوع الماضي، ويتضمن تحديث البرنامج العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لأجهزة iPhone، وفيما يلى أبرز مميزات لتحديث iOS 17.2 لأجهزة iPhone، وفقاً لموقع macrumors.

تطبيق Journal

يتيح تطبيق Journal الجديد من Apple لمستخدمي iPhone التفكير في يومهم وذكرياتهم، مع إضافة النصوص والصور والموسيقى والتسجيلات الصوتية، ويوفر التطبيق اقتراحات مخصصة بناءً على النشاط الأخير على الجهاز.

ترجمة الخيار لزر العمل

تم تجهيز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بزر إجراء قابل للتخصيص يحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي في أجهزة iPhone السابقة، افتراضيًا، يتم تعيين الزر للتبديل بين الوضعين Ring وSilent، ولكن يمكن أيضًا تعيينه لإجراء مختلف للوصول السريع إلى الكاميرا والمصباح اليدوي والمذكرات الصوتية.

بدءًا من iOS 17.2، يمكن الآن تعيين زر الإجراء لتطبيق الترجمة للوصول السريع إلى ترجمة اللغة في Dynamic Island.

مميزات New Widgets

هناك خيارات جديدة لأدوات الشاشة الرئيسية وشاشة القفل لتطبيقي الطقس والساعة على iOS 17.2، تتضمن خيارات الطقس الجديدة كلاً من Daily Forecast وSunrise وSunset، بينما يوفر تطبيق Clock الآن أداة للساعة الرقمية.

Collaborative Playlists

Apple Music"

تتيح ميزة قوائم التشغيل التعاونية الجديدة في Apple Music لعدة أشخاص إضافة الأغاني وإعادة ترتيبها وإزالتها في قائمة تشغيل مشتركة.

Apple Music: قائمة تشغيل الأغاني المفضلة

في تطبيق الموسيقى على iOS 17.1 والإصدارات الأحدث، يمكنك إضافة الأغاني المفضلة لديك من خلال الضغط على أيقونة النجمة لتلقي توصيات محسنة.

بدءًا من iOS 17.2، تتم إضافة الأغاني المفضلة أيضًا إلى قائمة تشغيل الأغاني المفضلة الجديدة.

Apple Music: مرشح التركيز على سجل الاستماع

يتضمن iOS 17.2 مرشح Focus جديدًا لسجل الاستماع لـ Apple Music‌ الذي يعالج هذه المشكلة، عند تشغيل هذا الفلتر، لن تؤثر اختيارات أغنية الشخص الآخر على توصياتك.

iMessage: التحقق من مفتاح الاتصال

يسمح التحقق من مفتاح اتصال iMessage للمستخدمين الذين يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية"، مثل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين، بالتحقق بشكل أكبر من أنهم يراسلون فقط الأشخاص الذين يقصدونهم، في المحادثات بين المستخدمين الذين قاموا بتمكين التحقق من مفتاح اتصال iMessage، يتم تنبيه المستخدمين إذا نجح مهاجم ترعاه الدولة أو جهة فاعلة ضارة أخرى في اختراق الخوادم السحابية وإدخال أجهزتهم الخاصة للتنصت على المحادثة.

كطبقة إضافية من الأمان، يمكن لمستخدمي iMessage Contact Key Verification مقارنة رمز التحقق من جهة الاتصال شخصيًا أو على FaceTime أو من خلال مكالمة آمنة أخرى لمزيد من التحقق من أنهم يتواصلون فقط مع من يقصدون.

قامت Apple بمعاينة التحقق من مفتاح اتصال iMessage في ديسمبر 2022، وتم إطلاقها أخيرًا كجزء من iOS 17.2.

Tapback

iMessage: تفاعلات الملصقات عبر قائمة

يتيح لك iOS 17.2 الرد بسرعة أكبر على رسالة تحتوي على أي ملصق من خلال الضغط على "إضافة ملصق" في قائمة Tapback في تطبيق الرسائل.

Memoji: خيارات تخصيص جديدة

أضافت Apple قسم "الجسم" لـ Memoji، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص الخصر والصدر والكتفين والذراعين لشخصية Memoji الخاصة بهم.