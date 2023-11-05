شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل أدت حملة حجب الإعلانات على يوتيوب إلى نتائج عكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع يوتيوب في الأسبوع الماضي أنه قام بتوسيع نطاق الحملة على أدوات حظر الإعلانات على مستوى العالم، سيؤدي ذلك إلى رؤية الأشخاص الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي إشعارًا يفيد بضرورة إزالة أدوات حظر الإعلانات لتشغيل الفيديو.

ذكر أحد التقارير أن هذا دفع الأشخاص إلى إلغاء تثبيت أدوات حظر الإعلانات بأعداد قياسية، ولكن يُزعم أيضًا أن البعض ربما تحولوا إلى أدوات حظر إعلانات أفضل.

حملة حظر الإعلانات على يوتيوب بدأت المنصة المملوكة لشركة جوجل، في وقت سابق من هذا العام، تجربة صغيرة حيث بدأت في عرض إشعارات للأشخاص الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت الشركة أنها وسعت نطاق التجربة الصغيرة، حيث عرضت إشعارات للأشخاص التي تقول: "يتم حظر تشغيل الفيديو ما لم يتم إدراج يوتيوب في القائمة المسموح بها أو يتم تعطيل أداة حظر الإعلانات".

ادعى تقرير صادر عن Wired أن هذه الحملة دفعت الأشخاص إلى إلغاء تثبيت أدوات حظر الإعلانات بأرقام قياسية، مما يشير إلى أن خطة يوتيوب ناجحة، كما ذكرت التقارير "البيانات المتاحة" التي تؤكد "إلغاء تثبيت عدد قياسي من أدوات حظر الإعلانات".

ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن هذه الخطوة دفعت الكثيرين أيضًا إلى تثبيت عدد قياسي من أدوات حظر الإعلانات الجديدة كبدائل لن تؤدي إلى تشغيل النوافذ المنبثقة على يوتيوب.

المستخدمون يجدون البدائل المناسبة وأشار التقرير إلى أن كرزيستوف مودراس، مدير الهندسة ومنتج Ghostery، وهو مانع إعلانات شائع في متجر ملحقات كروم، يدعي أنهم شهدوا ثلاثة إلى خمسة أضعاف كمية عمليات التثبيت وإلغاء التثبيت خلال الشهر الماضي.

بينما قام أكثر من 90% من المستخدمين بإلغاء تثبيت الامتداد على كروم، كانت هناك زيادة بنسبة 30% في عمليات التثبيت على مايكروسوفت إيدج.

وأخبر أداة حظر أخرى، AdGuard، المنشور أنهم عادة ما يرون حوالي 6000 عملية إلغاء تثبيت يوميًا على كروم، لكن ذلك ارتفع إلى 11000 يوميًا بين 9 أكتوبر ونهاية الشهر، وبلغ ذروته عند 52000 في 18 أكتوبر.

بعد ذلك، زاد تثبيت النسخة المدفوعة من الامتداد، ليصل إلى 60 ألف عملية تثبيت في 18 و27 أكتوبر.