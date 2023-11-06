شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب "جتا" لن تعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظامى ويندوز 7 و8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Rockstar Games، المطورة لألعاب الفيديو الشهيرة مثل Grand Theft Auto وRed Dead Redemption، أنها لن تدعم بعد الآن نظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8، ويأتي هذا القرار في ضوء انتهاء دعم مايكروسوفت لأنظمة التشغيل هذه، وهذا يعني أنهم لن يتلقوا بعد الآن تحديثات أمنية أو دعمًا فنيًا من مايكروسوفت.

وقد يؤدي انتهاء الدعم إلى ترك النظام والألعاب عرضة للتهديدات الأمنية، ونتيجة لذلك، قررت Rockstar Games إنهاء دعم أنظمة التشغيل هذه لضمان تشغيل ألعابها على أنظمة آمنة وحديثة، وستنهي Rockstar Games رسميًا دعم أنظمة التشغيل هذه في 30 يناير 2024.

ما مصير مستخدمو Windows 7 وWindows 8؟ لن يتمكن اللاعبون الذين يستخدمون Windows 7 وWindows 8 بعد الآن من استخدام Rockstar Games Launcher لشراء أو تشغيل ألعاب Rockstar Games بعد 30 يناير 2024، وهذا يعني أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى محتوى جديد أو تحديثات لألعابهم، وقد يواجهون أيضًا مشكلات في التوافق مع التحديثات أو التصحيحات المستقبلية، كما أنهم قد يكونون أكثر عرضة للتهديدات الأمنية إذا استمروا فى استخدام أنظمة التشغيل هذه بعد انتهاء دعم مايكروسوفت.

ماذا يمكن لمستخدمو Windows 7 أو Windows 8 فعله؟ يجب على اللاعبين الذين يستخدمون Windows 7 أو Windows 8 التفكير في الترقية إلى نظام تشغيل أحدث، مثل Windows 10، ويعد Windows 10 حاليًا نظام التشغيل الأحدث والأكثر أمانًا من Microsoft، وهو متوافق مع Rockstar Games Launcher.

وستضمن الترقية إلى Windows 10 إمكانية استمرار اللاعبين في لعب ألعاب Rockstar Games المفضلة لديهم وتلقي التحديثات والمحتوى الجديد بعد 30 يناير 2024، كما ستوفر الترقية إلى Windows 10 أمانًا وأداءً أفضل من استخدام نظام تشغيل قديم.