شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للهروب من قواعد الاتحاد الأوروبى.. أبل: سفارى ليس متصفحًا واحدًا بل ثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعت شركة أبل مؤخرًا أن Safari عبارة عن ثلاثة متصفحات مختلفة، في محاولة لتجنب قوانين الاتحاد الأوروبي، وفقًا لموقع macrumors.

وجاء هذا الكشف كجزء من الرد على الاتحاد الأوروبي في أغسطس، قبل أن تقوم المفوضية الأوروبية بتعيين العديد من أنظمة التشغيل iOS وApp Store وSafari التابعة لشركة أبل كمنصات حارسة للبوابة، ويعني هذا التصنيف أنه يتعين على شركة أبل الآن التأكد من أن هذه المنصات تتماشى مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية، مثل السماح لمحركات المتصفح بخلاف WebKit وتثبيت متاجر تطبيقات الطرف الثالث.

وقد تبين أنه بعد إبلاغ شركة Apple بأن Safari من المحتمل أن يندرج تحت لوائح DMA، قدمت شركة Apple ردًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي تدعي فيه أن Safari هو في الواقع "ثلاثة متصفحات ويب متميزة"، ويستند ادعاء الشركة إلى الحجة القائلة بأن Safari لأنظمة iOS وiPadOS وmacOS مختلفون تمامًا ويخدمون أغراض مختلفة.

على سبيل المثال، استشهدت شركة Apple بميزة الشريط الجانبي في Safari على iPadOS وmacOS، مما يسمح للمستخدمين برؤية علامات التبويب المفتوحة ومجموعات علامات التبويب والإشارات المرجعية وسجل التصفح، وبما أن هذه الميزة غير متوفرة في إصدار Safari لنظام التشغيل iOS، ادعت شركة Apple أنه متصفح مختلف تمامًا، وأضافت الشركة أن كل إصدار من Safari يخدم أغراضًا مختلفة للمستخدمين اعتمادًا على الجهاز الذي يتم الوصول إليه من خلاله.

ومضت المفوضية الأوروبية في الإشارة إلى أن وظائف Safari والتقنيات الأساسية متطابقة تقريبًا عبر الأنظمة الأساسية، وتسلط اللجنة الضوء أيضًا على المواد التسويقية الخاصة بشركة Apple لميزة الاستمرارية، والتي يبدو أنها تتعارض مع ادعاءات الشركة، حيث تروج لشعار "Same Safari"، ونتيجة لذلك، رفضت المفوضية ادعاء شركة أبل وأصرت على أن "سفاري مؤهل كمتصفح ويب واحد، بغض النظر عن الجهاز الذي يتم من خلاله الوصول إلى هذه الخدمة.

أصبحت شركة Apple ملزمة الآن بالتأكد من التزام Safari بمتطلبات DMA، مثل السماح للمتصفحات التي لا تعتمد على WebKit على iOS وiPadOS. والشركات التي لا تلتزم بالقواعد التنظيمية الجديدة تخاطر بمواجهة تحقيقات الاتحاد الأوروبي، وغرامات كبيرة، وفرض "علاجات سلوكية أو هيكلية"، ويمكن أن تصل الغرامات إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، مع عقوبة قدرها 20% في حالة تكرار الانتهاكات، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت حجة Apple بشأن كون Safari عبارة عن ثلاثة متصفحات مختلفة تنتهك شرط مكافحة التحايل الخاص بـ DMA والذي يحظر تقسيم حصة سوق النظام الأساسي لتجنب التنظيم.