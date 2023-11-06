شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح ميزة لاكتشاف وجود سوائل فى منافذ Type-C لأجهزة ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أي وقت ينسكب فيه الماء أو أي سائل آخر على أى جهاز - وخاصة جهاز ماك بوك - يميل المستخدمون عمومًا إلى الذعر، ففي معظم الحالات عادة لا يكون المستخدمون على دراية بمدى الضرر أو في بعض الأحيان لا يدركون ما إذا كان السائل قد دخل بطريقة أو بأخرى إلى منافذ ماك أو لوحات المفاتيح.

وفي هذا الإطار، طرحت شركة آبل ميزة جديدة في نظام التشغيل macOS Sonoma الخاص بها، والتي يمكنها اكتشاف وجود سائل أو ماء في منافذ Type-C بأجهزة كمبيوتر Mac.

تم تصميم هذه الميزة، التي تسمى "liquiddetectiond"، للمساعدة في منع تلف أجهزة Mac بسبب انسكابات السوائل أو الغمر العرضي.

كيف يعمل؟ البرنامج الخفي Liquiddetectiond هو عملية خلفية يتم تشغيلها على أجهزة ماك المزودة بمنافذ Type-C.

ويقوم بمراقبة المنافذ بحثاً عن أي علامات لوجود سائل مثل تغير في المقاومة الكهربائية أو تغير في درجة حرارة المنفذ، وفي حال اكتشاف وجود سائل، فسيقوم البرنامج الخفي بتنبيه المستخدم بإشعار ويطلب منه فصل أي أجهزة متصلة.

ويهدف هذا الإشعار إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث المزيد من الضرر لأجهزة Mac الخاصة بهم.

ويعد البرنامج الخفي Liquiddetectiond أداة قيمة لمستخدمي ماك الذين يشعرون بالقلق إزاء احتمالية تلف السوائل في أجهزتهم.

من خلال مراقبة منافذ Type-C بحثًا عن أي علامات لوجود سائل، يمكن أن يساعد البرنامج الخفي في منع الإصلاحات المكلفة أو حتى فقدان جهاز ماك.

ولا يغطي ضمان آبل المحدود الأضرار الناجمة عن السوائل، حتى بالنسبة للمنتجات المقاومة للماء مثل أجهزة آيفون وساعات آبل.

ونتيجة لذلك، طورت شركة آبل طرقًا مختلفة للكشف عن التعرض للسوائل في أجهزتها، مثل مؤشرات ملامسة السوائل (LCIs) الموجودة في العديد من منتجات آبل وهي عبارة عن ملصقات صغيرة يتغير لونها عند ملامستها للسوائل.

وقالت شركة آبل على موقعها، إن هذه المؤشرات تعمل كإشارات مرئية للفنيين لتحديد ما إذا كان الجهاز قد تعرض للسوائل أم لا، حيث تحتوي أجهزة كمبيوتر ماك المحمولة وبعض لوحات المفاتيح السلكية واللاسلكية من آبل على مؤشرات الاتصال السائلة (LCI) للمساعدة في تحديد ما إذا كانت هذه المنتجات قد تعرضت للسوائل.