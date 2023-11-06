شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث watchOS الجديد يصلح مشكلة استنزاف بطارية Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإصلاح مشكلة تسببت في تعرض بعض ساعات أبل لاستنزاف مفرط للبطارية بعد تحديثها إلى watchOS 10.1، حسبما ذكرت الشركة في مذكرة داخلية تمت مشاركتها مع مقدمي الخدمة المعتمدين من أبل، وفقًا macrumors.

وفي المذكرة، قالت شركة أبل إنه سيتم حل المشكلة في تحديث watchOS "قريبًا"، ولم تقدم شركة آبل أي تفاصيل إضافية في المذكرة، لذلك ليس من الواضح ما هو السبب الأساسي للمشكلة، وعدد العملاء المتأثرين، وما إذا كان كل طراز من طرازات Apple Watch قد تأثر.

كانت هناك شكاوى حول هذه المشكلة من العملاء عبر منتديات MacRumors ومجتمع دعم Apple وReddit وX منذ إصدار watchOS 10.1 في أواخر أكتوبر، ويبدو أن المشكلة تؤثر على مجموعة متنوعة من ساعات أبل، بدءًا من الموديلات القديمة مثل Apple Watch Series 5 وحتى أبل Watch Urtla 2 الأحدث.

كتب العميل Martin Cooper على X: "WatchOS 10.1 يستهلك طاقة بطارية Apple Watch الخاصة بي، بنسبة 100% إلى 50% في أقل من 60 دقيقة".

قالت ملاحظات إصدار مطورى أبل لنظام التشغيل iOS 17.1 إن التحديث أصلح مشكلة "احتمال حدوث زيادة في استهلاك الطاقة" عند إقران Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.1 مع جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17، ولكن من الواضح أن مشكلة استنزاف بطارية Apple Watch لم يتم إصلاحها بالكامل، لذلك سيكون تحديث watchOS ضروريًا.

أفاد موقع MacRumors مؤخرًا أن شركة آبل تستعد لإصدار iOS 17.1.1 لجهاز iPhone، ومن المحتمل أن يتم إصلاح مشكلة استنزاف بطارية Apple Watch في تحديث watchOS 10.1.1، ومع ذلك، فمن المحتمل ألا يصل الإصلاح حتى إصدار watchOS 10.2، والذي هو حاليًا قيد الاختبار التجريبي ومن المتوقع إصداره في ديسمبر.